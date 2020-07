Stefano De Martino, Mariana Rodriguez dopo Belen?/ Insieme in barca, ma…

Stefano De Martino beccato in barca con Mariana Rodriguez. Il settimanale Chi pubblica le foto del weekend a Napoli che il conduttore si è concesso durante una pausa dalle prove della nuova puntata di Made in Sud. Nelle foto pubblicate sull’ultimo numero del magazine diretto da Alfonso Signorini, in edicola da mercoledì 8 luglio, Stefano è stato pizzicato di sera, a bordo della sua barca, con Mariana Rodriguez, tornata single dopo la fine della storia con l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Simone Susinna. Secondo quanto fa sapere il settimanale Chi, De Martino a Mariana Rodriguez avrebbero trascorso il weekend in barca, attraccata poco distante da quella in cui c’era Belen con la sua nuova fiamma, Gianmaria Antinolfi. Nelle prime foto di Chi, tuttavia, tra Stefano e Mariana non ci sono baci o gesti di tenerezza.

STEFANO DE MARTINO E MARIANA RODRIGUEZ: FLIRT O AMICIZIA?

Cosa c’è tra Stefano De Martino e Mariana Rodriguez? Secondo fonti vicine a Fanpage, tra il conduttore e la modella venezuelana ci sarebbe solo un’amicizia. Nelle foto pubblicate in anteprima da chi, Stefano e Mariana sarebbero stati in compagnia di altri amici. Nessun flirt, dunque, tra De Martino e Mariana Rodriguez che avrebbero trascorso un weekend in amicizia. Se, dunque, Belen sembra abbia voglia di dimenticare il passato e di scrivere una nuova pagina della sua vita sentimentale, probabilmente accanto a Gianmaria Antinolfi con cui, sempre secondo il settimanale Chi, ha trascorso un weekend romantico tra Napoli e Capri, Stefano si diverte in compagnia degli amici. Chi, dunque, nel numero in edicola dall’8 luglio, confermerà l’amicizia tra De Martino e Mariana Rodriguez? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA