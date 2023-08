Amici: LDA, Angelina e Wax conquistano “Generazione zeta”/ Le posizioni in classifica Spotify

Amici di Maria De Filippi dominano la Generazione zeta, su Spotify Italia

In barba agli haters il talent show Amici di Maria De Filippi e i talenti LDA, Wax e Angelina Mango fanno breccia nei cuori della Generazione zeta, su Spotify Italy. Così come emerge dalla rinnovata playlist “Generazione zeta” rappresentativa dei nati tra il 1998 e il 2012, all’attivo sulla piattaforma musicale di ascolti e ascoltatori, Spotify Italia, il figlio d’arte di Gigi D’Alessio originario di Napoli, il collega cantautore milanese e la collega figlia d’arte lucana di Laura Valente e Pino Mango restano dominanti nella Top 10 con i nuovi singoli estivi, tra gli altri artisti classificati. Il che vede i tre ex Amici portare in alto la bandiera del talent show televisivo di Maria De Filippi.

Secondo i dati rilevati a prima firma di Il sussidiario.net al primo posto nella Top10 di Generazione zeta troviamo Innamorato di Blanco, seguito al secondo posto da “bellissimissima” di Alfa. Terza posizione per la concorrente uscente di Amici 22, Angelina Mango e la sua canzone estiva Ci pensiamo domani.

La Top 10 di Generazione zeta su Spotify Italia vede, tra gli altri classificati…

Quarta posizione per l’altro ex Amici 22, Wax, con il singolo estivo Colori, seguito alla quinta posizione da Rhove e la canzone Ancora. Sesto posto, tra le posizioni di Generazione zeta all’attivo su Spotify Italia per i dati aggiornati all’11 agosto 2023, assegnato a Tutto con te di Olly e JVLI. Settimo classificato Tananai con la canzone outsider di Sanremo 2023, Tango, seguito all’ottavo posto dal papabile concorrente a Sanremo 2024 e “Justin Bieber italiano”, LDA, con il tormentone Granita. Nono posto per Domani ci passa di Ludwig e chiude la Top10 dominata dagli ex Amici, il primo classificato nonché protagonista della cover Gen Z del momento, Blanco e la sua nuova canzone Lacrime dal titolo piombo.

