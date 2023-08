Amici, LDA e Aka7even insieme a Sanremo 2024?/ Il nuovo duetto fa sognare il fandom

Sanremo 2024, dopo Aka7even anche LDA si aggiunge alla rosa dei papabili Big

Fervono i preparativi per il rinnovato Festival di Sanremo 2024, nel cui cast dei Big con Aka7even potrebbe ora aggiungersi LDA, a grande richiesta dei fan. O almeno questa é l’ipotesi che si solleva spontanea, a prima firma di Il sussidiario.net, dal momento che l’ex Amici 20 e l’ex Amici 21 si palesano ormai inseparabili, mentre il primo é indicato dallo spoiler TV nella rosa dei papabili candidati alla gara della Canzone italiana.

LDA e Aka7even lasciano l'Italia?/ Gli ex Amici cognati partono per Ibiza e..

Dopo aver superato i confini del successo raggiunto in Italia, conquistando Lisbona in occasione della Giornata mondiale della Gioventù, LDA resta all’estero in piena estate 2023 concedendosi quella che almeno all’apparenza si direbbe una vacanza formativa made in Spagna, a Ibiza. Insieme al figlio di Gigi D’Alessio sono volati via dall’Italia anche dei concittadini di Napoli. Si tratta del cognato e rivale amico in musica Aka7even e le rispettive fidanzate dei due giovani cantautori, tra le sorelle influencer più amate del momento via social, Miriam Galluccio e Francesca Galluccio. E, sulla scia dello spoiler che vedrebbe il cognato Aka7even e il papà d’arte Gigi D’Alessio in lizza per la partecipazione al Festival di Sanremo 2024, LDA si aggiunge indirettamente alla lista dei nuovi papabili concorrenti alla gara Big della kermesse attesa per il 2024, condotta da Amadeus.

Amici: LDA e Aka7even diventano un duo?/ La reunion insinua il dubbio

Un nuovo video condiviso via Instagram stories dalla fidanzata Miriam Galluccio vede Luca D’Alessio in arte LDA fondersi in un duetto inaspettato con Aka7even, in un locale rinomato di Ibiza. Segno che il sodalizio personale e artistico degli ex Amici sia ormai indissolubile, tanto che il papabile concorrente Big Luca Marzano in arte Aka7even potrebbe candidarsi al Festival sanremese nella proposta di un duetto con LDA inoltrata alla Commissione festivaliera di Sanremo 2024, facente capo ad Amadeus.

LDA e Aka7even si esibiscono a Ibiza: un nuovo indizio della candidatura a Sanremo?

Nel filmato che potrebbe preludere alla partecipazione di LDA al Festival della Canzone, per il secondo anno consecutivo dopo il debutto segnato dal giovane a Sanremo 2023 con Se poi domani, il figlio d’arte e Aka7even intonano “Tremi”. La canzone in duetto contenuta nel nuovo album di Luca D’Alessio, “Quello che fa bene”. Una performance che vedrebbe gli ex Amici esibirsi gratis, totally live, per pochi fortunati, passanti spettatori. Che i due Luca stiano, così, riscaldando le ugole in vacanza, per la candidatura a Sanremo 2024, non può dirsi un’ipotesi azzardata.

LDA, mamma Carmela Barbato é commossa: "Sono orgogliosa di te.."/ Il messaggio

L’esibizione live a Ibiza dei Justin Bieber e Bruno Mars italiani potrebbe rivelarsi anche un lancio promozionale del duo di Amici nel mercato della musica internazionale, anche nell’ipotesi che vedrebbe i due cognati Luca fondersi in un pop-duo musicale di risonanza global.

📸 Dopo aver conquistato #Lisbona prendendo parte alla #GMG, che lo ha consacrato come il fenomeno POP made in Italy, #LDA vola di nuovo via dall’Italia: parte per Ibiza, con il cognato #Aka7even e le loro rispettive fidanzate, #MiriamGalluccio e #FrancescaGalluccio pic.twitter.com/9DZVoaoI4u — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) August 9, 2023













