Amici, LDA e Albe in “alta rotazione”/ Sfida Spotify con Luigi, Wax, Elodie, Alex e..

Amici di Maria De Filippi regna nell’Alta rotazione di Spotify, tra LDA in duo con Albe, Wax e…

Mentre prosegue la corsa al montepremi di Amici 2022 di Maria De Filippi, su Spotify Italia LDA ft.ing Albe e Wax -tra gli ultimi dei talenti del talent- si sfidano a suon di stream, su Spotify. Il talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, a dispetto delle critiche dei detrattori vip e nip, la fa da padrone in questo caldo autunno 2022, per ciò che concerne gli ascolti dei fruitori di musica, sulla nota piattaforma di streaming Spotify Italia. Un fenomeno che si evince concretamente, in data 15 novembre 2022, nella “Alta rotazione”, la playlist che si definisce “la radio italiana su Spotify” e che accoglie le canzoni più influenti del momento sulla piattaforma o meglio i brani dal più alto numero di stream (ascolti) registrati nell’arco temporale degli ultimi 30-31 giorni.

Allo stato attuale, nel dettaglio l’Alta rotazione -dalla cover dedicata a Ultimo- vede scontrarsi molti tra i talenti cantautori e musicisti in genere uscenti di Amici di Maria De Filippi, tra cui le ultime uscite LDA in duetto con Albe e il singolo Cado alla #27 (con oltre 120mila stream totali) e Wax con il singolo Turista per sempre che si colloca alla #29. Talenti che rispettivamente appartengono alla scorsa e attuale edizione in corso di Amici: il duo inaspettato é uscente da Amici 21 e il ribelle solo-artist allievo di Arisa é in gara ad Amici 22 in corso.

Nell’Alta Rotazione su Spotify Italia, anche Irama e Elodie: primeggiano gli ex Amici 21

Ma non é tutto. Nell’alta rotazione tra gli altri Amici, spuntano poi Annalisa con Bellissima alla #7, Sangiovanni con Fluo alla #8, e il nuovo singolo di Alessandra Amoroso, Notti blu, alla #10. Anche dopo l’estate persiste e resiste alla #40 l’intramontabile Elodie con Tribale, seguita alla #43 dall’altro ex Amici, Irama ft.ing il giudice del talent X factor Rkomi con 5 gocce. Ma non é tutto. Perché dalla fortunata edizione di Amici 21, a cui ha preso parte il fenomeno pop del momento LDA & Albe, poi emerge il vincitore del talent Luigi Strangis con Stai bene su tutto, alla #44. Alex Wyse, sempre di Amici 21, con Ciò che abbiamo dentro si colloca alla #46. Posizione #53 per l’altra ex Amici 21, Sissi, con Sottovoce.

“L’alta rotazione” si conclude, confermandosi una grande raccolta di “Amici” con la sovranità influente degli ex Amici 21 facente capo a LDA & Albe, poi, con l’ex talent Elodie in collab con Joah Thiele e insieme al singolo Proiettili (Ti mangio il cuore) alla #51. Nel frattempo, i fruitori di musica attivi nel web, complice l’influenza esercitata al debutto su Spotify del duo di Amici 21, chiedono a gran voce il ritorno al talent di Maria De Filippi di LDA e Albe, ora che il cantautore di Napoli e il collega di Brescia sono alle prese con la promozione della bop dell’anno, Cado. Il nuovo singolo del duo di Amici é già virale online, complice l’uscita del video, e tra i primi traguardi, ha raggiunto il titolo di trend tra le tendenze per la musica su YouTube.













