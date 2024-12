Elodie è tra i protagonisti della nuova puntata di “This is me“, lo show celebrativo condotto da Silvia Toffanin e dedicato ai cantanti nati nel talent televisivo Amici di Maria De Filippi. Anche la “vita musicale” di Elodie è iniziata proprio nella scuola più seguita d’Italia: un percorso che le ha permesso di farsi conoscere dal pubblico più giovane prima di conquistare il platinato mondo della musica. Una carriera a 360° quella della cantante romana che recentemente ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo “Feeling”, un duetto inciso per la prima volta con Tiziano Ferro.

Una collaborazione nata quasi per caso stando a quanto raccontato in radio dalla cantante: “conoscevo Tiziano Ferro di fama, ma non lo avevo mai frequentato”. Sta di fatto che una volta arrivato il brano la cantante ha pensato bene di girarla al collega dicendogli “È arrivato il momento, dobbiamo fare un pezzo insieme. E sono andata da lui a Los Angeles”.

Elodie, da Amici a Sanremo fino al successo come attrice

Non solo cantante, Elodie che è tra i big del prossimo Festival di Sanremo 2025 si è fatta conoscere ed apprezzare anche nel mondo della recitazione e della moda. In questi giorni sono stati pubblicati alcuni scatti della cantante che ha posato per il calendario Pirelli dove ha posato senza veli per il fotografo Ethan James Green. “La foto nuda? L’imbarazzo c’è” ha rivelato la cantante che ha poi aggiunto “mi piaccio, ma i gusti sono gusti. Mi piace anche la libertà di non piacere a tutti”.

Per scattare le foto del calendario Pirelli, Elodie si è recata a Miami in una riserva naturale e ha condiviso questa esperienza con 12 star internazionali, lei unica italiana. “Ethan ha fatto un lavoro incredibile” – ha detto la cantante che prossimamente vedremo sul grande schermo con un nuovo film in attesa di ascoltarla sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo dove sarà in gara per la quarta volta.

