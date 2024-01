Amici: LDA unisce le forze con Deddy/ Web in tilt per la sorpresa di Epifania 2024!

LDA e Deddy si preparano per l’evento di Epifania 2024: la collaborazione di Amici

LDA e Deddy, tra i cantautori storici avvicendatisi in corsa al talent show di Maria De Filippi per le edizioni di Amici 21 e Amici 20, sorprendono i fan per l’Epifania 2024.

Nel mezzo dei festeggiamenti di brindisi e auguri di buon anno nuovo, nella regione Puglia, i talenti uscenti dalle edizioni contigue di Amici 20 e Amici 21, Deddy e LDA, propongono uno street show di intrattenimento per i fedeli fan e non solo, di accesso pubblico gratuito esteso indistintamente a tutti. Sabato 6 Gennaio, alle ore 19:30, nella Villa Comunale “Umberto I” di Cerignola in Puglia, é prevista la seconda edizione del concerto “Epiphany Festival”, a conclusione del cartellone natalizio organizzato dall’Amministrazione Comunale.

LDA sfida gli haters, nel web: "Create voi la canzone!"/ Nuovo singolo in arrivo?

LDA e Deddy sono prossimi ad una collaborazione, dopo Amici?

All’evento sono previsti di scena gli ex allievi di canto ad Amici, cresciuti sotto l’ala protettrice in attività al talent show di Rudy Zerbi, LDA e Deddy. Un appuntamento quello dell’Epiphany Festival pugliese che si rinnova grazie all’impegno degli Assessorati alle Attività Produttive e alle Politiche Sociali, in collaborazione con l’agenzia “ADM ONE”. Lo street-show é destinato a regalare una serata indimenticabile nel primo giorno di saldi in città, non solo ai fedeli sostenitori del talent show di Maria De Filippi. E nell’attesa generale per il live pugliese dei due ex Amici, i fan dei beniamini del Pop made in Italy si uniscono al coro unanime nel web di esultanza, via social, in un largo consenso della presa partecipazione di LDA e Deddy prevista nella suggestiva bellezza paesaggistica della Villa Comunale di Cerignola. Che l’evento dell’Epifania 2024 possa preludere ad un duetto all’orizzonte degli ex Amici di Maria De Filippi?

LDA, il Capodanno 2024 a Napoli é una sonora lezione a Holden di Amici 23/ C'entra la cover di Last Christmas

La domanda sorge ora spontanea, sulla scia della sonora lezione che LDA sembra impartire a Holden, in occasione della partecipazione da protagonista al Capodanno 2024 made in Napoli…











© RIPRODUZIONE RISERVATA