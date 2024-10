Susy Fucillo, ex ballerina di Amici 2007 è diventata mamma per la terza volta: il tenero annuncio su IS

È stata una delle allieve di ballo più iconiche e divertenti della sua edizione e nei mesi, raggiante e felice, aveva annunciato di essere incinta del terzo figlio ed adesso la data del parto è arrivata. L’ex ballerina di Amici 2007 Susy Fucillo è diventata mamma per la terza volta. Nelle score ore è nata la figlia Costanza ed ha documentato l’imminente parto e la nascita con delle storie su Instagram. Nella prima ha postato una foto insieme al marito in ascensore pronti per recarsi in ospedale. “La faccia di mio marito dice tutto!” è stato il suo commento ironico.

Poche ore dopo, invece, ha postato una tenerissima foto della figlia appena nata tranquillizzando tutti del fatto che tutto fosse andato per il meglio: “Stiamo bene, ore 16.35 del giorno 1 ottobre è nata Costanza Raciti.” Susy Fucillo è il marito Salvato Raciti sono sposati dal 2015 con una cerimonia a cui hanno preso parte molti ex allievi di Amici 2027 tra cui Marco Carta. La coppia ha già due figlie Cristiana di 6 anni, nata nel 2018, e Giordana di 4 anni. Adesso, Susy Fucillo è diventata mamma per la terza volta di un’altra figlia femmina, Costanza, madre e figlia stanno bene e presto verranno dimesse dall’ospedale.

È nata la figlia di Susy Fucillo, ex allieva di Amici: “Un terzo figlio sarà un delirio”

Susy Fucillo di nuovo mamma, è nata la figlia Costanza ieri 1 ottobre 2024. Nei mesi scorsi l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi aveva annunciato la terza gravidanza con un lungo post sui social in cui ammetteva: “In questi sei meravigliosi anni la maternità mi ha cambiata, migliorata, aperto gli occhi al vero senso della vita. Un terzo figlio sarà un delirio! È vero…Ma sarà un delirio che una volta vissuto non si vuole più lasciare”. Oltre ad essere madre di tre bambina, Susy Fucillo dopo l’esperienza nel talent di Canale5 non ha proseguito la sua carriera nel mondo della danza ma oggi è un’imprenditrice.