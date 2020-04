Amici, Lidia morta fan storica/ Da Jacopo a Martina, i talenti piangono la loro amica

Grave lutto all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, fortunato programma di Canale 5 la cui edizione numero 19 è terminata la settimana scorsa (ha vinto Gaia). Come riferito poco fa dai colleghi dell’edizione online de Il Fatto Quotidiano, è venuta a mancare Lidia, una storica fan dello stesso programma nonché dei talenti di Amici. Si tratta di una figura a cui si erano molto affezionati i ballerini e i cantanti dello show Mediaset, anche perché spesso e volentieri la si vedeva fuori dalla scuola di danza e canto, per rubare un selfie, un saluto, e scattare una foto con i vari ragazzi. Jacopo Ottonello, cantante di Amici, è stato il primo a dedicare un pensiero social alla povera Lidia, scrivendo così sulla propria pagina Instagram: “Riposa in pace, piccola. Ti voglio ricordare così, con un sorrisone“.

AMICI, LIDIA MORTA FAN STORICA, GIULIA MOLINO: “SARA’ UN’ORA CHE FISSO LA TUA FOTO…”

E’ stata quindi la volta di Giulia Molino, che ha invece ricordato la scomparsa con tali parole: “Ciao Lidia, sarà un’ora che fisso la tua foto mentre cerco le parole giuste per esprimere un simile dolore. Ma credo fortemente che possano non servire perché la verità è che non esistono parole giuste per farlo. Ci hai seguiti durante l’intero percorso di Amici, ci hai sostenuto, e lo hai fatto con tanto amore. Io spero che la mia musica ti arrivi fin lassù perché è per persone come te che io canto. Fai buon viaggio, Lidia”. Francesco Bertoli si è accodato al gruppo dedicando queste parole alla loro amica: “Lidia, ho appena saputo della tua scomparsa. Non ci sono parole per spiegare il dolore che si prova in questi momenti. Non c’è un senso a tutto questo. Ti ringrazio di aver creduto in me, mi hai sostenuto e mi hai donato tanta forza. Ora ti porterò con me in ogni canzone, in ogni gesto. Fai buon viaggio, noi ti penseremo da quaggiù”. Infine il pensiero di Martina Beltrami: “Stasera il mio pensiero e quello di tutti i miei compagni vola verso di te. Ciao, Lidia”.



