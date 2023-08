Amici, Mattia Zenzola ospite della prima puntata?/ L’atteso ritorno nello show: l’indiscrezione

Mattia Zenzola super ospite alla prima puntata di Amici? Il rumor

Una nuova stagione di Amici è alle porte. E, in vista del debutto della nuova edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, emerge un’indiscrezione che farà sicuramente felici i fan della trasmissione: il ritorno di Mattia Zenzola in studio. Il ballerino e pupillo di Raimondo Todaro, vincitore della precedente edizione, potrebbe infatti fare ritorno nello show nel corso della prima puntata, in veste di super ospite. Come riporta MondoTv24, l’indiscrezione non è stata ancora né confermata né smentita, ma si fa strada sul web e rende sicuramente entusiasti i fan del ragazzo.

Dopo il grande trionfo di qualche mese fa, Zenzola potrebbe così rientrare nuovamente in pista, come ospite eccezione del debutto, e aprire così le danze della nuova edizione, che prenderà il via a settembre (la data d’inizio è ancora un’incognita).

Mattia Zenzola, l’anno d’oro: dalla vittoria di Amici all’amicizia con Benedetta Vari

È un anno d’oro per Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22. Dopo il ritiro forzato dallo show nell’edizione precedente, a causa di un infortunio, il ballerino è ritornato in pista e ha ottenuto la sua rivincita, conquistando l’ambita coppa. Un traguardo importantissimo, che la giovane promessa della danza ha condiviso con amici e familiari e con il grande pubblico del talent show, che l’ha sempre supportato. Amica speciale nonché sua partner di danza al Serale è Benedetta Vari, con la quale non si interrompono le voci di un presunto flirt in corso.

Di recente la coppia è parsa sempre più inseparabile, come quando sono apparsi più complici che mai sugli spalti dello Stadio San Nicola Di Bari, mentre assistevano alla prima partita della nuova stagione di Serie B tra Bari e Palermo. I fan sono convinti che, oltre alla comune passione per la danza e alla complicità manifestata sul palco del talent, ci sia qualcosa di più. Entrambi hanno preferito non sbilanciarsi oltre, confermando che tra i due intercorre solo una grandissima amicizia.

