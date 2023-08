Amici: Nunzio e Cosmary sono tornati insieme?/ Il retroscena sul viaggio a Parigi

Nunzio e Cosmary, il gesto del ballerino che conferma il momento di crisi

Amici di Maria De Filippi, pur essendo un format dedicato principalmente ai talenti, non sempre attira l’attenzione dei fan unicamente per dinamiche legate a questioni artistiche. La giovane età dei protagonisti è spesso terreno fertile per la nascita di tenere liaison, come accaduto nell’edizione 2021 con Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli. Una volta conclusa l’esperienza nella scuola, i due misero in piedi una relazione che fino a qualche tempo fa sembrava piuttosto stabile; come racconta Novella 2000, ad inizio mese sono invece emerse voci insistenti in merito ad una presunta rottura.

Con il diffondersi dei rumor riferiti alla rottura tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fanelli, è stato proprio il ballerino a decidere di confermare il tutto seppur in maniera indiretta. Il danzatore latino è infatti giunto a sorpresa sul set di Striscia la Notizia per tentare di conquistare la giovane; su come sia andata in effettivo la missione d’amore non vi sono però notizie certe. Dopo il gesto di Nunzio, sui social impazza la curiosità dei fan della coppia in costante ricerca di indizi su un possibile ritorno di fiamma.

Ad infittire ulteriormente i dubbi sulle dinamiche sentimentali tra Nunzio e Cosmary – come riporta Novella 2000 – sono emerse una serie di storie pubblicate su Instagram da entrambi. I contenuti social pare che non abbiano fatto altro che confondere ulteriormente le idee dei fan, soprattutto nel caso della ballerina. Quest’ultima ha pubblicato numerose foto che la ritraggono spensierata e felice a Parigi, con tanto di didascalia ambigua: “Quando siete felici, fateci caso”. Dal canto suo, anche Nunzio ha pubblicato alcuni contenuti che lo ritraggono in aeroporto, pronto a partire per chissà quale destinazione.

Per molti le ultime foto di Nunzio e Cosmary potrebbero mettere in evidenza un possibile ritorno di fiamma dopo la recente rottura. Ad intervenire sulla vicenda – come riporta Novella 2000 – è giunta anche Deianira Marzano; l’esperta di gossip ha postato una segnalazione ricevuta da un fan che sembra spezzare ogni speranza per i più romantici. “Deia, io posso dirti che ieri Nunzio era a Letojanni in provincia di Messina, ho la foto con mia figlia…Ti scrivo perchè ho la certezza di quello che dico: Cosmary è in vacanza con la sua famiglia, sta facendo tutto lui non so per quali scopi“. Sembra dunque che il ritorno di fiamma per Nunzio e Cosmary sia più lontano di quanto auspicato dai fan della coppia.











