Temptation Island 2023, Perla: una foto con la fede al dito attira la curiosità dei fan/ “Ecco di chi è…”

Perla Vatiero e Mirko Brunetti, il percorso a Temptation Island 2023

Il grande successo di Temptation Island 2023 è testimoniato da quanto i protagonisti siano ancora oggetto di interesse e curiosità da parte degli appassionati, soprattutto sui social. Le tante coppie che si sono cimentate con la “prova” d’amore – molte delle quali giunte al capolinea – offrono spesso e volentieri spunti che alimentano nuovi rumor e indiscrezioni, come capitato in queste ore a Perla Vatiero; entrata in gioco con Mirko Brunetti e poi uscita da single.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono stati una delle coppie che ha scelto Temptation Island 2023 per risolvere i propri dissidi di coppia. Come spesso accade, le tentazioni offerte dal programma non sono servite a cementare il rapporto, bensì a spezzarlo. La giovane ha ben presto appurato un certo interesse dell’ormai ex fidanzato per una delle tentatrice, Greta Rossetti, rassegnandosi dunque alla fine dell’amore.

Perla Vatiero, dalla liaison con il tentatore Igor al “mistero” della fede al dito

Dal canto suo, appurata la scelta di Mirko Brunetti a Temptation Island 2023, Perla Vatiero ha deciso di spendere il tempo nel reality nel miglior modo possibile. La giovane ha iniziato dunque una tenera conoscenza con il tentatore Igor Zeetti; liaison che pare continuare anche una volta terminata l’esperienza nel programma. Mentre Mirko Brunetti e Greta Rossetti sembrano più affiatati che mai, Perla Vatiero sembra invece voler andare con i piedi di piombo con una conoscenza graduale e ponderata.

Ad attirare l’attenzione nelle ultime ore – come riporta Leggo – è stato però un particolare notato dai follower in una delle ultime foto pubblicate da Perla Vatiero sui social. Nello specifico, la giovane si è mostrata con una evidente fede al dito che ha suscitato la curiosità degli utenti, alcuni dei quali convinti che fosse un riferimento al suo ex Mirko Brunetti. L’ex volto di Temptation Island ha subito voluto chiarire la situazione con un breve video: “Ciao ragazzi, ci tengo a chiarire una cosa importante; mi state inviando molti messaggi inerenti alla fede che porto. Ci tengo a chiarirvi che questa fede me l’ha regalata mia nonna quando è venuto a mancare mio nonno. Vi prego di non associarla a nessun altro perchè per me ha un valore inestimabile”.











