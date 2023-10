Amici, Rudy Zerbi svela l’allievo modello/ Non é il record-man LDA, ma…

Amici di Maria De Filippi, Rudy Zerbi rompe il silenzio sul talent show: LDA non é l’allievo-modello

Rudy Zerbi svela l’allievo modello nella storia del re tra i talent show in TV, Amici di Maria De Filippi, che non é LDA, a grande sorpresa per l’occhio pubblico. A differenza di come si penserebbe tra gli appassionati telespettatori di Amici, il talent show in onda sulle reti TV e Streaming Mediaset, il record-man ed ex allievo storico all’edizione di Amici 21, LDA, non é l’allievo modello, almeno non agli occhi del talentscout tra gli insegnanti di canto alla cattedra nella celebre scuola, Rudy Zerbi.

All’edizione di Amici 21, il figlio terzogenito di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato apriva la categoria dei figli e parenti d’arte facendosi promuovere al banco di studio del canto, nella scuola di Amici all’esordio TV con l’esibizione di Quello che fa male. Una ballad sulla delusione d’amore, diventata il vero debut single dell’ex Amici 21 all’esordio TV nell’industria Musicale nonché un record: nella storia del talent show di Amici quello di Luca D’Alessio in arte LDA é il primo pezzo a conseguire le certificazioni FIMI/GFK di disco d’oro e disco di platino, per le vendite musicali in Italia .

Eppure, a LDA non spetta il titolo di allievo modello di Amici. Sulla scia delle contestazioni che da giorni vedono gli utenti nel web dirsi contrari all’assenza di LDA dal calendario degli ospiti in studio ad Amici 23 in corso, Rudy Zerbi nomina Annalisa come l’allieva modello di Amici. E la rossa popstar figura tra gli ospiti alle prime puntate di Amici 23 in corso, insieme alle altre due ex Amici Emma e Angelina, che sono ai vertici delle classifiche FIMI dopo le ospitate TV al talent show di Maria De Filippi.

L’intervista di Rudy Zerbi a Verissimo

Tra una dichiarazione e l’altra rilasciate in un’intervista TV concessa a Verissimo, Rudy Zerbi sostiene l’importanza del talent show di Maria De Filippi: “Amici è l’unico talent al mondo che ha una scuola. Quindi sentiamo il peso di questo insegnamento. Quello che studiano qui e i mezzi che hanno a disposizione qui, i professionisti che incontrano e le lezioni che fanno fuori sarebbero impossibili. Sia perché sarebbe impossibile riuscire a incontrare le persone che incontrano qui come i produttori e gli artisti che li vengono a giudicare, e anche dal punto di vista economico”.

Dopodiché, Rudy Zerbi conferisce il titolo di allievo modello di Amici, che non va a LDA : “Annalisa rimane il modello assoluto di allieva modello. Sempre pronta, curiosa, cercava di fare un pochino di più. Come giustamente ha detto Maria due settimane fa, a volta il percorso sembra lungo e le persone si accorgono del talento non subito, ma quando c’è la sostanza i risultati arrivano”.













