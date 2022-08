Amici, Sangiovanni rivelazione choc “Haters mi hanno augurato la morte”/ Lo sfogo

Sangiovanni e i problemi con gli hater: “Mi ha aiutato vivere in un paesino”

Sangiovanni, vincitore della categoria cantanti di Amici, è sulla cresta dell’onda. Dopo il suo successo a Sanremo e i suoi 21 dischi di platino, non riesce a godersi comunque le gioie della fama. Il cantante è infatti entrato nel mirino degli hater, conseguenza naturale dell’essere un personaggio pubblico.

Ai microfoni di Oggi, l’artista svela il suo rapporto con il bullismo sul web: “Quando si è esposti mediaticamente arrivano l’affetto e la positività, ma anche l’odio. Mi hanno attaccato con ferocia e augurato di morire. Senza conoscermi, senza un perché.” E ancora: “Questa cattiveria gratuita mi ha fatto rivivere il periodo in cui la scuola era diventata un inferno a causa del bullismo dei compagni e, cosa peggiore, degli insegnanti che minavano l’autostima con frasi tipo: ‘Nella vita non combinerai mai nulla’. In un primo momento mi sono fermato e rinchiuso in me stesso. Le ansie e le paranoie che la musica faceva svanire erano tornate: la soluzione era diventata il problema. Poi ho deciso di guardare in faccia la sofferenza e di chiedere aiuto”.

Sangiovanni: “Ecco cosa mi sta aiutando ad uscirne”

Sangiovanni, dopo i numerosi attacchi degli hater che lo hanno fatto stare male, sta cercando di ritrovare un po’ di serenità. L’artista, come riporta Oggi, rivela cosa lo sta aiutando ad uscire dal tunnel del bullismo: “L’impellenza di esprimere ciò che ho da dire, la compagnia di chi amo e forse il fatto di vivere in un paesino di appena 3 mila abitanti“.

Il volto di Amici aveva raccontato proprio nel talent show i problemi passati con il bullismo a scuola. In quell’occasione è stata la musica a salvarlo e renderlo la persona che è oggi. Importante nella vita di Sangiovanni è anche la sua compagna Giulia Stabile, con la quale la storia sembra ancora andare a gonfie vele. La ballerina lo spalleggia e lo segue in tutte le sue tappe che lo hanno portato dalla scuola più famosa di Mediaset, al palco dell’Ariston.

