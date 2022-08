Sangiovanni e Giulia Stabile, altro che crisi/ Gli ex Amici, beccati così in vacanza

Giulia Stabile e Sangiovanni sempre più innamorati

Non c’è nessuna crisi tra Giulia Stabile e Sangiovanni, puntualmente protagonisti di gossip e indiscrezioni per la scelta di vivere lontano dal gossip e dai riflettori l’amore nella scuola di Amici 20. La ballerina e il cantante che si sono innamorati nella scuola di Maria De Filippi e che stanno insieme da più di un anno, stanno trascorrendo la loro seconda estate insieme. Entrambi con tantissimi impegni, stanno trascorrendo l’estate cercando di conciliare tutto per godersi anche qualche giorno di vacanza.

Nessun indizio, però, sui social. Nonostante l’amore sia nato sotto i riflettori nella scuola di Amici, la coppia ha scelto di non condividere nulla della loro vita privata sui social che usano soprattutto per lavoro. Se, dunque, Sangiovanni e Giulia non pubblicano niente, i fan non fanno la stessa cosa e, così, su Instagram, è spuntata una foto della coppia.

Giulia Stabile e Sangiovanni: la foto con una fan

Belli, giovani e innamorati, insieme, Sangiovanni e Giulia stanno non solo lavorando duramente per realizzare tutti i loro sogni professionali, ma stanno costruendo anche una storia profonda e che sta diventando sempre più importante. In attesa di ricevere contenuti di coppia direttamente dai protagonisti, i fan hanno ricevuto un regalo da Deianira Marzano che, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto che una fan è riuscita a strappare alla coppia.

L’amore, dunque, continua per la coppia come ha anche confermato Giulia che, in un’intervista rilasciata a TPI, e sottolineato poi in un articolo dal settimanale DiPiù, ha dichiarato di credere fortemente nella potenza dell’amore “perché ho al mio fianco una persona che mi fa credere tanto nell’amore”.

