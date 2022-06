Amici, Serena Carella “Albe è il grande amore della mia vita”/ “Siamo giovani e…”

Serena Carella si ricrede su Alessandra Celentano: “Grazie alle sue sfuriate…”

Serena Carella ha rilasciato un’interessante intervista al Settimanale Dipiù Tv. La ragazza è uscita dal talent di Amici vincendo una borsa di studio in America. Serena è emozionata all’idea di partire per New York anche se sa di lasciare in Italia il suo amore, Albe. Serena ha infatti rivelato: “Non avrei mai pensato di vivere emozioni del genere. Nel mio orizzonte ora c’è New York dove si trova una delle scuole di danza più prestigiose al mondo. Partirò per l’America pensando ad Albe, il mio amore”. Serena Carella e Albe si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici. I due hanno da subito mostrato una forte complicità e ora hanno deciso di vivere la loro storia lontano dai riflettori. Nelle scorse settimane hanno postato alcuni scatti insieme e Serena ha anche organizzato una sorpresa inaspettata per Albe per il suo compleanno presentandosi a casa sua.

Serena Carella ha dovuto affrontare nella scuola le dure critiche di Alessandra Celentano che ha sempre sottolineato i suoi difetti fisici. Serena riconosce di essere entrata ad Amici non in piena forma ma poi aggiunge: “Per la Celentano non andrò mai bene fisicamente. Grazie alle sue sfuriate e a questa esperienza sono tornata quella di prima, con cinque chili in meno”.

Serena Carella ha poi parlato del suo amore per Albe. Un amore intenso che Serena ha dichiarato di non aver vissuto mai prima d’ora: “Comincio il corso a settembre e abbiamo tutto il tempo per viverci un po’. Adesso che siamo fuori è ancora tutto più bello. Lui è davvero il grande amore della mia vita. Non avrei mai pensato di vivere una cosa del genere”. La distanza da Albe per il momento non la spaventa perché il loro obiettivo è di realizzare i loro sogni. Serena rivela che in estate Albe la aiuterà però non il trasloco: “In questi giorni sono a casa sua a Brescia, poi lui mi raggiungerà a Cerignola. In agosto poi si è proposto di aiutarmi con il trasloco. Conosce molto bene New York e mi farà da Cicerone”, ha spiegato.

Serena Carella non vuole affrettare i tempi anche se non esclude in futuro la possibilità di sposarsi. Per ora però Serena è concentrata sulla danza e sulla borsa di studio: “Ci teniamo alla nostra storia, c’è tempo poi chissà”. Per Serena entrare nella scuola di Amici è stato un sogno. E pensare che aveva sostenuto il provino già nella scorsa edizione: “Avevo già tentato di entrare ma non era andata bene. Mi hanno preso questa volta subito dopo il diploma. Meglio, evidentemente il destino voleva che incontrassi Albe”. Il suo sogno? Danzare con Madonna.











