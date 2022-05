Amici 21, Albe festeggia il compleanno/ Il gesto inaspettato di Serena che commuove…

Albe compie gli anni e Serena organizza una sorpresa speciale

Albe ha festeggiato il compleanno e Serena Carella gli ha organizzato una dolce sorpresa. I due si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici e tra loro era nato un bel feeling. Prima del trasferimento di Serena a New York i due si stanno concedendo dei momenti insieme per viversi dopo tanto tempo trascorso nella scuola di Canale 5. In occasione del ventitreesimo compleanno di Albe, Serena ha deciso di fargli una sorpresa molto speciale. La ballerina ha deciso di andare di nascosto a casa di Albe che al momento di aprire la porta se l’è trovata davanti. La reazione è stata da brividi. Albe ha immediatamente abbracciato Serena e il momento ha commosso il web. La ragazza ha postato il video sul web e in pochi minuti è stato inondato di commenti. Albe, per spezzare la tensione, ha scherzato dicendo: “Ci siamo visti poco fa”.

La coppia è stata ospite qualche giorno fa a Verissimo e nel corso della chiacchierata il cantante ha parlato della sua storia con Serena affermando: “È stato amore al terzo sguardo dai. Lei mi ha capito nel senso che io ho grandi ambizioni e lei è stata l’unica che come me riusciva a capire questa cosa, anche lei ha queste ambizioni nel ballo. Poi è stato sempre un aiuto reciproco, ho capito che non dovevo cercare di essere qualcun altro, io sono così. […] Sono contentissimo per la borsa di studio che ha vinto Serena. Solo dal fatto che le volevo dare la maglia fa capire quanto io ci tenga al fatto che realizzi i suoi sogni, è bravissima, sono contentissimo”.

Albe e Serena Carella hanno iniziato e concluso insieme il loro percorso nella scuola di Amici. In un’intervista rilasciata a Whoopsee il giovane ha rivelato alcuni dettagli sul suo rapporto con Serena: “Mentre lei mi piaceva non pensavo diventasse una cosa così seria. Poi col passare del tempo non litigavamo mai, stavamo bene. Ho trovato una persona che come me, senza nulla togliere al passato, mi capiva quando avevo dei grandi obiettivi, che anche lei ha. Quando le parlavo dei miei progetti futuri, era una persona che riusciva a capirmi e diceva “Anch’io”. In un ambito diverso, mi capiva. Questa cosa mi ha strafatto sentire a casa proprio. Stare con Serena è proprio come stare a casa. Mi tranquillizza, è una mamma! E’ strano scriverle su Whatsapp, sono sincero. Anche se passano solo tre giorni che non la vedo fa strano perchè la vedevo tutti i giorni. Però tutta l’estate spero che staremo insieme”.

Albe e Serena stanno vivendo il loro amore anche se a breve la distanza si intrometterà tra loro. Alcuni fan sono preoccupati e temono che la loro storia possa naufragare. Serena però tende a rassicurare tutti: “Ho imparato tanto ad Amici. Ero sempre lì attenta a tutto, a lavorare e a crederci. Ci ho sempre creduto fino in fondo. Ho avuto risultati e sono felice. Sono davvero felice per la borsa di studio. Ho sempre sognato l’America e quindi non posso che essere felice dell’opportunità che mi è stata data. Con Albe riusciremo a incontrarci per forza”.













