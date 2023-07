Amici, Sissi: “Finita a cantare nei paesini…”/ Esplode la polemica

Amici 21, Sissi finisce al centro di una polemica social: che succede dopo il talent show?

Sissi é al centro di una polemica web, sollevata online dai fan del talent show che l’ha scoperta, Amici all’edizione di Amici 21. Il motivo che spinge gli appassionati spettatori del talent show dedicato ai talenti scoperti da Maria De Filippi, a dare vita al thread – di accesa discussione – su Sissi, é rappresentato dal fatto che i primi vedono ingiusto che -al di sotto delle aspettative generali sul post-Amici- la cantautrice non sia beneficiaria del giusto spazio e il successo che meriterebbe nell’industria musicale made in Italy.

La cantante segnava il suo esordio in musica con la partecipazione al talent show in onda sulle reti Mediaset, all’edizione che ha dato vita al fenomeno pop Luca D’Alessio in arte LDA, Amici 21. Sotto l’ala protettrice dell’insegnante di canto, Lorella Cuccarini, Sissi diventava ben presto tra gli allievi nella scuola delle arti canto e ballo, particolarmente apprezzata per la voce cristallina e la tecnica generale nel canto. Tra gli altri finalisti, poi, alla puntata finale di Amici 21 Sissi conseguiva il premio della Critica, ma intanto le immagini di un evento di paese circolanti nel web scatenano l’infuocata polemica che ora la vede protagonista a mezzo social.

“Una delle voci più belle di Amici finita a cantare nei paesini con 16 euro di budget e una zattera come palco- si rileva tra i commenti polemici nel caso social del momento-. Speriamo di assistere alla sua rivoluzione nel giro di un paio di anni”. Commenti, quelli della polemica che si sollevano a fronte delle immagini circolanti in rete della partecipazione di Sissi al live Albavilla Summer Festival.

Il popolo del web si ribella: esplode il caso Sissi

“Uno spreco davvero. Ha tantissimo potenziale ed è un peccato che non riesca a emergere”, scrive poi un altro utente, nel mezzo del thread ripreso da Blastingnews, sul conto di Sissi. Nonostante la polemica in atto, che vede i contestatori sperare in un futuro prospero successo per la cantante e contestare ad Amici di aver dimenticato Sissi, dal momento che lei non ha ricevuto alcun invito a prendere parte come ospite all’ultima edizione del talent, Amici 22, l’artista condivide fieramente nelle Instagram stories i post dei fan accorsi al suo nuovo live.

Nel frattempo, la band ex Amici, The Kolors, raggiunge un nuovo ed importante traguardo musicale…











