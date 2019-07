Amici Vip/ Fuori i primi tre nomi, ma l’ufficio stampa smentisce: “Diffidate!”

Amici Vip arriverà nella prossima stagione televisiva condotto da Michelle Hunziker. Tra le pagine del nuovo numero di Spy in edicola da oggi con le “croccantissime” indiscrezioni, è presente un trafiletto con tre ipotetici primi nomi che potrebbero fare parte della prima edizione famosa della scuola più popolare d’Italia. Stiamo parlando di un cantante, un attore e un ballerino che, a detta del settimanale, avrebbero anche sostenuto i provini. Loro sarebbero: Marco Carta, Gianni Sperti e Paolo Conticini. Ecco cosa riporta il buon Fabiano di BitchyF a tal proposito: “Di Amici Vip se ne parla da dieci anni, da quando cioè Maria De Filippi auspicò per la prima volta una versione vip del suo talent. Stavolta il progetto è pronto a diventare realtà: Amici avrà una versione vip, che andrà in onda in autunno su Canale 5. Se per la conduzione non c’è ancora nulla di certo (sicuramente non sarà la De Filippi a condurlo), si cominciano a mormorare i nomi dei primi concorrenti”, si legge.

Amici Vip, escono i primi tre nomi: ma l’ufficio stampa smentisce

Il settimanale Spy a questo punto, tira fuori i tre nomi che vi avevano anticipato prima: “Saranno dei volti noti dello spettacolo – professionisti del canto, del ballo o della recitazione – con la voglia di sperimentare le altre discipline dello spettacolo. Tra i nomi papabili ecco Gianni Sperti per il ballo, Marco Carta per il canto e Paolo Conticini per la recitazione”. Questa indiscrezione ha già creato un po’ di stupore da parte degli estimatori del talent show in quanto, come si era annunciato, il cast dovrebbe essere composto esclusivamente da alcuni volti che in passato hanno già presto parte al programma. L’ufficio stampa di Maria De Filippi, Betty Soldati, dopo alcune ore ha voluto smentire l’indiscrezione tramite social network: “Nessuna anticipazione stampa relativa al cast di Amici Vip è vera! Diffidate, diffidate”, ha scritto. Se il meccanismo fosse proprio quello rivelato, l’unico che potrebbe prendere parte all’edizione famosa dello show, sarebbe Marco Carta avendo vinto l’edizione numero sette.

© RIPRODUZIONE RISERVATA