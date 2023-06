Amici: Wax, Angelina, Albe e LDA conquistano “Generazione zeta”/ Le posizioni in classifica Spotify

Amici di Maria De Filippi: Wax e Angelina Mango insieme a LDA e Albe tra gli ex Amici che infiammano la competizione in musica

Tra i talenti cantautori scoperti al talent di Amici di Maria De Filippi, dell’edizione di Amici 21, LDA insieme al rivale amico Albe continuano ad esercitare una notevole influenza nella music farm e in particolare nelle classifiche musicali, concorrendo con i competitor di Amici, tra cui Wax e Angelina Mango di Amici 22.

Nonostante sia trascorsa una nuova edizione di Amici, l’ultima del talent show Amici 22, il re dei live rappresentativo della “Generazione zeta”, Luca D’Alessio in arte LDA insiste e persiste nella playlist dedicata alla “nuova generazione ” all’attivo su Spotify Italia, e insieme a lui, Albe per la quota Amici 21, competono con i talenti nel canto uscenti da Amici 22, Angelina Mango e Wax, infiammando la competizione nell’industria musicale con gli artisti che non siano uscenti del format di Maria De Filippi. O almeno questo é stando ai dati che si rilevano da “Generazione zeta”, aggiornata alla data odierna 24 giugno 2023 e vede i talenti uscenti di Amici farla da padroni nella pregevole playlist dedicata agli stream e gli streamer attivi su Spotify Italy.

Nella classifica “Generazione zeta” di Spotify regnano gli ex Amici

Al primo posto nella playlist troviamo Maledetto mare di Federico Rossi, al secondo posto poi troviamo Anni ’70 di Wax. Terza posizione per Olly e JVLI e la canzone Tutto con te. Quarta posizione, fuori dalla Top3 troviamo poi l’altra voce di Amici 22 come Wax, Angelina Mango con Ci pensiamo domani. Quinto posto per ORIGAMI ALL’ALBA di Matteo Paolillo – Icaro, Lollofi. Sesto posto per bellissima<3 di Alfa. Settima posizione per Polvere di Olly e JVLI. Ottavo posto per Altamente mia di Bresh, Shune.

Nona posizione per Così come sei dell’ex Amici 21 Albe, seguito al decimo posto da Tulipani blu di Matteo Romano e l’ex Amici 21 Luigi Strangis. Undicesimo e in Top20 l’ex Amici 21 reduce dal successo di Napoli Pizza Village, LDA, con il nuovo singolo estivo Granita, il cui tappeto musicale é un trend virale su TikTok e candida il singolo al titolo di tormentone dell’estate 2023.











