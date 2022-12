Amici x la morte/ Su Italia 1 il film con DMX e Tom Arnold

Amici x la morte, film di Italia 1 diretto da Andrzej Bartkowiak

Amici x la morte va in onda oggi, giovedì 8 dicembre, a partire dalle ore 23.35 su Italia 1. Si tratta di un film d’azione prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2003 da Joel Silver e diretto da Andrzej Bartkowiak. Per la realizzazione della pellicola hanno avuto un ruolo cruciale interpreti come DMX, Kelly Hu, Tom Arnold e Jet Li.

Le musiche sono state create da John Frizzell e Damon Blackman. Interessanti sono anche le scenografie di David Klassen. Il film è stato ideato da John O’Brien, autore oltre che del soggetto anche della sceneggiatura. La distribuzione in Italia è stata curata dalla Warner Bros seguita da un dignitoso seguito testimoniato anche dagli incassi registrati. La pellicola ha infatti raddoppiato le spese, superando i 50 milioni di dollari totali. Il pubblico di interesse è sicuramente molto vasto anche se i limiti sono evidenti già a una prima visione.

Amici x la morte, la trama del film

Le vicende di Amici x la morte si concentrano sulle sorti di uno scaltro e noto furfante, specializzato nel furto di gioielli preziosi mediante colpi ben studiati anche presso istituti di una certa rilevanza. Tony Fait, il protagonista, sta infatti architettando il suo prossimo colpo, questa volta decisamente più ambizioso rispetto al solito. Il malfattore ha infatti adocchiato dei prestigiosi diamanti neri, con un valore decisamente inestimabile.

I gioielli sono però al centro di una vera e propria contesa; anche altri personaggi sembrano aver intenzione di mettere le mani sui diamanti. Nello specifico, un certo Ling, conosciuto nell’ambito del traffico illegale di armi, oltre a Su. Quest’ultimo a differenza degli altri ha un ruolo molto diverso; egli è infatti un agente segreto e alla base del suo interesse ci sono ben altre ragioni. Inizia a questo punto un vero e proprio scontro a tre dove non mancano colpi bassi per mettere fuorigioco gli avversari. Il più accanito è Ling che per rallentare la corta di Tony decide di rapire la figlia di nome Vanessa.

Il ladro a questo punto stipula un’improvvisa alleanza con l’altro rivale al fine di mettere prima in salvo la ragazza e poi concentrarsi nuovamente sul colpo. Vista la vicinanza tra i due, l’agente segreto sente il bisogno di confessare la realtà che si cela dietro l’esistenza dei diamanti neri. Non sono gioielli come i due ladri pensano; sono in realtà dei veri e propri ordigni esplosivi capaci di distruggere in pochi secondi il mondo intero. Nel frattempo Link, ignaro della clamorosa verità, è riuscito a mettere le mani sui diamanti ed è alla ricerca di acquirenti al fine di ottenere un corposo guadagno.

Su e Tony riescono a raggiungere il malfattore sventando il suo tentativo di vendita. Mentre Fait si occupa di liberare Vanessa, Su mette in scena uno scontro incredibile con Ling dal quale esce vincitore. I diamanti sono quindi finalmente in buone mani e il peggiore dei presagi è quindi scongiurato. Vista la durezza dell’evento, Tony decide di ravvedersi e di lasciare per sempre la strada dei furti.











