Amira di Transilvania vivo con un maiale/ “Si, con un pipistrello e un cane!”

Amira di Transilvania ha già conquistato tutti. La “non” fashion blogger e “non” influencer ha catalizzato l’attenzione su di sé durante l’ultima puntata di “Pomeriggio 5”, il salotto televisivo di Barbara D’Urso. La donna, che vive sepolta nella cabina armadio, ha incuriosito il pubblico di Canale 5 per via delle sue affermazioni davvero bizzarre e sopra le righe. Non bastava già il look assolutamente controtendenza, visto che Amira si è lasciata andare anche a dei racconti davvero choc. A Pomeriggio 5 Barbara D’Urso le ha domandato: “Amira di Transilvania vivi con un maiale?”. La donna non si è tirata indietro nel rispondere, anzi con molta calma ha risposto alla padrona di casa precisando: “vivo con un maiale, con un cane e un pipistrello che dorme sempre”.

Amira di Transilvania: “l’anno prossimo è l’anno scimmia, ma…”

Ma non finisce qui, visto che Amira ha raccontato come mai quest’anno ha deciso di prendere un maiale. “Il maiale l’ho preso quest’anno perchè era l’anno del maiale” dice Amira, che prosegue sottolineato: “l’anno scorso era l’anno del cane e ho preso un cane dal canile”. Questa scelta trova molto concorde Barbara d’Urso che replica così: “brava, questa è l’unica cosa giusta che hai detto, ne hai detto una giusta”. Chiaramente stranita dai racconti di Amira, per la D’Urso non è ancora finita visto la donna della Transilvania sorprende ancora dicendo: “l’anno prossimo è l’anno della scimmia e sono tutti preoccupati, ma non è detto magari mi sposo…”. La cosa non è molto chiara a Carmelita che domanda: “ma che connessione c’è tra il fatto della scimmia e il matrimonio?” per poi sottolineare: “non devi prendere le scimmie perché devono vivere libere nella giungla dei boschi e nel loro ambiente naturale”.

Chi è Amira di Transilvania?

Amira di Transilvania è senza alcun dubbio una delle prime sorprese della nuova stagione di “Pomeriggio 5” di Barbara D’Urso. “Io non sono né fashion blogger, né fashion influencer. Io sono semplicemente Amira di Transilvania sepolta nella sua cabina armadio” con queste parole Amira si presenta al pubblico di Canale 5 diventando in poche ore un nuovo personaggio televisivo. La donna che vive sepolta nella cabina armadio ha incuriosito il pubblico dei social, ma è la stessa Amira a precisare “quando parlo di cabina armadio non bisogna pensare a due ante e tre cassetti, ma si tratta di una vera cabina armadio”. Inutile negarlo i presupposti per diventare un fenomeno televisivo ci sono tutti!



© RIPRODUZIONE RISERVATA