Amira di Transilvania a Pomeriggio 5/ Barbara d’Urso: “Sto per creare un mostro”

«Io non sono né fashion blogger né fashion influencer, io sono semplicemente Amira di Transilvania, sepolta nella sua cabina armadio». Così si presenta il nuovo “mostro” di Barbara d’Urso. La conduttrice ha annunciato che sarà sua ospite nella puntata di oggi di Pomeriggio 5. «Credo che io stia per creare un altro mostro. Io l’ho vista prima nei corridoi, non avete idea… Non avete idea come è conciata, la vedrete tra pochissimo», ha raccontato durante le anticipazioni. Poi Barbara d’Urso ha fatto una battuta ai rivali: «Tanto poi succede così: io creo mostri e le altre trasmissioni se li prendono. Io sono una fucina, noi siamo una fucina e ne sono felice». Anche il sito “ufficiale” di Amira di Transilvania è tutto un programma. «Conduco una vita disciplinata e sento fortemente i ritmi lunari e le energie delle persone. Per convinzioni legate al equilibrio del sistema bio-dinamico e per rispetto di tutti gli esseri viventi sono vegana tendente ad un particolare ragionamento alimentare», racconta nella sua presentazione.

AMIRA DI TRANSILVANIA A POMERIGGIO 5: CHI È

Amira di Transilvania parla anche di spiritualità nella sua presentazione. «Antepongo alla fede e agli precetti religiosi la Conoscenza. Mi definisco un’entità mistica e non una persona religiosa». Ma parla anche di quella che ritiene essere una vera e propria “missione”. «La mia energia è contenuta dentro ogni mia opera ed è indirizzata verso il Bene. Il mio compito artistico e mistico è al servizio del Bene inteso come una propagazione della Forza Divina Superiore, del Amore Universale e del Equilibrio Energetico, fonti di guarigione dell’anima quantica e del corpo fisico». Dobbiamo dunque prepararci ad una puntata scoppiettante, perché Amira di Transilvania si appresta a diventare uno dei personaggi social più amati. La stessa Barbara d’Urso ne è consapevole, non a caso l’ha invitata oggi a Pomeriggio 5 per il segmento dedicato agli influencer. E i social sono già in fermento per conoscerla meglio…

