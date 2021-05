Amodio e Francesca, Uomini e Donne/ “Lui è geloso, ma deve fidarsi perchè…”

Amodio e Francesca sempre più presi l’uno dall’altra. Nella puntata di Uomini e Donne del 4 maggio, dopo il duro confronto tra Biagio Di Maro, Sara e Patrizia e il momento dedicato al trono classico con il confronto tra Giacomo Czerny e le corteggiatrici Carolina e Martina, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Amodio. Di fronte al cavaliere del trono over, però, non si è accomodata Francesca. Il motivo? La conduttrice ha chiamato Amodio al centro per presentargli una signora che ha chiamato la redazione esclusivamente per conoscerlo. Amodio, però, rifiuta di farla entrare ribadendo il proprio interesse solo per Francesca per la quale ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine anche se tra i due ci sono ancora delle piccole incomprensioni, ma facilmente risolvibili.

Amodio e Francesca: lui geloso, lei…

Amodio non nasconde di essere geloso di Francesca e di essere infastidito dagli sguardi degli altri uomini nei confronti della dama del trono over di Uomini e donne. “Ieri è venuta fuori un po’ della sua gelosia perchè per lavoro parto spesso”, racconta la dama. “Lei doveva partire e non avendo altro da fare le ho proposto di accompagnarla”, ha aggiunto Amodio. Francesca, però, spiega che non le sembrava il caso di farsi accompagnare avendo dovuto seguire un corso. Tra i due, nonostante le piccole gelosie, tutto procede a gonfie vele e i due concludono la puntata ballando insieme. Per la coppia arriverà presto la decisione di lasciare la trasmissione?

