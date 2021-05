Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ “Martina o Carolina? Sto nella mer*a”

Giacomo Czerny sempre più in difficoltà a Uomini e donne. Il momento della scelta del tronista si avvicina, ma ad oggi, non ha ancora una preferenza tra Martina e Carolina. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, dopo il momento dedicato a Biagio Di Maro e Sara, Giacomo, al centro dello studio, affronterà Carolina e Martina. Si ripartirà dalla scorsa puntata nel corso della quale, dopo aver rivissuto l’importante esterna fatta con Martina, Giacomo ha lasciato lo studio per raggiungere Carolina, accusata di avere delle “reazioni studiate a tavolino”. Si vedrà così Martina piangere e ammettere di non aver gradito la scelta di Giacomo di lasciare lo studio per raggiungere Carolina con la quale ci sarà un chiarimento sull’accaduto. In studio, poi, continuerà il confronto tra Carolina e Martina con Giacomo il quale ammetterà di essere molto in difficoltà.

I dubbi di Giacomo Cerny a Uomini e donne

“Ancora sto nella mxxxa“: con questa frase, come svelano le talpe del Vicolo delle News, Giacomo Czerny ammetterà di avere ancora tanti dubbi in testa. Nonostante le dimostrazioni che gli stanno dando sia Martina e Carolina, nonostante le importanti dichiarazioni delle sue corteggiatrici, il tronista di Uomini e Donne non ha ancora la scelta. Giacomo, infatti, prova un fortissimo interesse sia per Carolina che per Martina e, immaginando come potrebbe essere la quotidianità con loro, non ha ancora sciolto tutti i dubbi che spera di cancellare prima della fatidica scelta. Discorso diverso, invece, per Carolina e Martina, sempre più prese da Giacomo e desideroso di scoprire la sua scelta il prima possibile.

