BIAGIO DI MARO E SARA/ Maria De Filippi lo smaschera: “Volevi continuare con…”

Nuovo appuntamento e nuovi baci tra Biagio e Sara. “Ci siamo visti e ci sono stati dei baci perché c’è la passione”, confessa Sara al centro dello studio. “Lei mi piace. Ho scelto il regalo per lei insieme a mia figlia”, aggiunge Biagio. Maria De Filippi, così, chiede al cavaliere cosa voglia fare con la nuova signora che aveva cominciato a frequentare. “E’ una bella signora, è scesa per me, ma voglio continuare con Sara e andare avanti solo con lei”, dice ancora il cavaliere che, alla signora, ribadisce di voler continuare a conoscere solo Sara. “Non mi hai detto che avevi un appuntamento con Sara. Sei anche bugiardo. Non ci siamo visti perché entrambi eravamo stanchi ed eravamo d’accordo per vederci un’altra sera”, ribatte la signora. “Ma perché dovrei dire una bugia davanti a tutti?”, chiede Biagio. Maria De Filippi, così, s’intromette dando ragione alla signora Patrizia. “Io sapevo che la tua intenzione era continuare anche con la signora Patrizia, poi hai visto Sara e hai cambiato idea”, dice ancora Maria De Filippi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ "Martina o Carolina? Sto nella mer*a"

Biagio tra Sara e la signora Patrizia

Biagio Di Maro e Sara protagonisti della nuova puntata di Uomini e Donne. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, dopo la scorsa puntata al termine della quale Sara aveva deciso di chiudere la frequentazione mentre Biagio sembrava pronto a conoscere una nuova signora, giunta in trasmissione esclusivamente per lui. Tuttavia, dalle anticipazioni del Vicolo delle News, sappiamo che nella nuova puntata, tutto cambierà. Sara, al centro dello studio, racconterà di aver accettato di rivedere Biagio per avere un chiarimento con lui e di averlo fatto solo quando il cavaliere ha ammesso di non voler continuare a frequentare l’altra signora preferendo concentrarsi sul loro rapporto. Un racconto che lascierà spiazzata la signora in questione che darà un’altra versione e la redazione di Uomini e Donne. Biagio, poi, in studio, ha spiazzato tutti con una proposta.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 4 maggio: Belen protagonista (o quasi)

La proposta di Biagio a Sara a Uomini e Donne

In studio, Biagio Di Maro racconterà di essere molto interessato a Sara e di non voler portare avanti la conoscenza con l’altra signora che, insieme alla redazione, smentirà il cavaliere. Tuttavia, Biagio ribadirà la volontà di voler portare avanti solo il rapporto con Sara per la quale, con l’aiuto della figlia, ha anche preso un regalo. Per dimostrare, poi, di voler fare sul serio con la signora Sara, Biagio proporrà a Sara di lasciare insieme il programma di Maria De Filippi. Come risponderà la dama? La signora Sara accetterà la proposta di Biagio lasciando la trasmissione con lui? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata.

LEGGI ANCHE:

SAMANTHA CURCIO, UOMINI E DONNE/ Lite Alessio: "Bacio con Bohdan? Non è lo show..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA