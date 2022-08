Amore alle Fiji/ Su Canale 5 il film con Liam McIntyre

Amore alle Fiji, film di Canale 5 prodotto in Australia

Amore alle Fiji sarà trasmesso in prima serata oggi, 2 agosto, su Canale 5 a partire dalle ore 21.25. Il film è conosciuto in Italia anche col titolo This little love of mine ed è una commedia sentimentale prodotta in Australia e realizzata nel 2021 da Christine Luby.

Con oltre 15 anni di esperienza alle spalle, Christine Luby è stata assistente alla regia di film campioni d’incasso, come Aquaman e Peter Rabbit. All’interno del cast è presente anche l’attore australiano Liam McIntyre, già noto al pubblico del piccolo schermo per aver interpretato il ruolo di Spartacus nell’omonima serie TV.

Amore alle Fiji, la trama del film

Leggiamo la trama di Amore alle Fiji. L’ambiziosa avvocatessa Laura Price lavora al Hartley Jackson and Associaties, un rinomato studio legale. Laura ha un sogno: diventare socia dello studio per cui lavora, per portarlo al successo grazie alle sue vaste conoscenze in campo imprenditoriale. L’occasione giusta sembra arrivare quando Graham, il CEO dell’azienda Finley Developments ormai vicino al pensionamento, chiede a Laura di convincere suo nipote Chip a diventare il prossimo leader.

Graham, infatti, sa bene che Chip ha un debole per Laura e i due sono legati da un’amicizia duratura. Per ricambiare il favore, Graham promette di diventare cliente fisso dello studio legale per cui lavora Laura, suscitando l’entusiasmo della sua datrice di lavoro, che la convince ad accettare promettendole prospettive di partnership. Laura torna così a Sapphire Cove, sua città natale e incontra Chip, il quale si rifiuta sin da subito di firmare il contratto. Dopo alcune tensioni iniziali, i due ricordano con nostalgia i bei momenti passati insieme. I sentimenti, però, sembrano improvvisamente avere la meglio su Laura che, confusa, si ritrova a dover scegliere tra Chip e la sua carriera lavorativa.

