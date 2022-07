Amore con interessi/ Su Italia 1 il film con Michael J.Fox

Amore con interessi, film di Italia 1 diretto da Barry Sonnenfeld

Amore con interessi va in onda su Italia 1 di oggi, 31 luglio 2022, a partire dalle ore 16.25. Si tratta di un film del 1993 americano dal titolo originale For Love or Money. Alla regia troviamo Barry Sonnenfeld con una sceneggiatura curata da Mark Rosenthal e Lawrence Konner.

50 primavere/ Su Rai 3 il film con Agnes Jaoui

Nel cast troviamo un grande attore come Michael J.Fox al fianco di Gabrielle Anwar, Anthony Higgins, Michael Tucker, Udo Kier, Fyvush Finkel, Paula Laurence, Dan Hedaya, Patrick Breen e molti altri ancora. Ci fu un po’ di confusione al momento dell’uscita della pellicola perché su diversi mercati, come quello canadese, si scelse di pubblicarlo con il titolo francese The concierge mentre in Italia ci fu anche chi stravolse il titolo rendendolo l’opposto dell’originario con Amore senza interessi.

Sissi la giovane imperatrice/ Su Rai 1 il film con Romy Schneider

Amore con interessi, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di Amore con interessi. Doug è un portiere di un lussuoso hotel newyorchese ma il suo sogno è quello di aprire un albergo di sua proprietà. Proprio per questo risparmia senza spendere mai niente per cercare di coronare i suoi desideri. Intanto vive una vita sentimentale un po’ particolare, provando a uscire con un’amica commessa che vende profumi ma questa sottolinea che è impegnata.

Andy, così si chiama la donna, è l’amante di un imprenditore di nome Christian Hanover verso il quale Doug nutre forte fiducia alla ricerca di un finanziamento per provare ad aprire il suo hotel a cinque stelle. Christian accetta di gettarsi in questa avventura e affida Andy al ragazzo. Arriverà a rischiare di perdere tutto per coronare il suo sogno d’amore ben più grande di quello professionale.

Inga Lindstrom, una sorpresa dal passato/ Su Canale 5 il film con Nele Kiper

© RIPRODUZIONE RISERVATA