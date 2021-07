Amore e altre sciagure/ Su Rai 1 il film con Lea Hadron (oggi, 24 luglio 2021)

Amore e altre sciagure va in onda su Rai 1 nel pomeriggio di oggi, 24 luglio 2021, con inizio alle ore 16,45. Nel cast troviamo come attrice protagonista Lea Hadron che il pubblico italiano già conosce per ‘Il mistero di Murk (Das Geheimnis von Murk)’, una pellicola tedesca nel quale Lea recita al fianco di volti molto noti nell’estabilishment del cinema teutone come Sabina Schneebeli, Michael Neuenschwander, Daniel Rohr.

Al suo fianco, la vera star della produzione, l’imprenditore e attore svizzero, ma naturalizzato tedesco, Beat Marti, sposato con la starlette tedesca Delia-Deborah Wagner, un attore che in Svizzera è una star definitiva, amato nel folk-movie ‘Canzun alpina’ del 2008 assieme all’attrice, anch’essa svizzera, Ursina Lardi. Marti è molto attivo anche in teatro, un attore brillante e divertente che sa ricoprire diversi ruoli in diversi generi e che in ‘Amore e altre sciagure’ ha lasciato la sua personale impronta.

Amore e altre sciagure, la trama del film

E ora diamo spazio alla trama di Amore e altre sciagure. Marie Meier ha molti problemi: donna sola, piccola imprenditrice che gestisce un caseificio, nonostante il suo lavoro le dia soddisfazioni e raccolga un grande interesse nella clientela, non le consente mai di saldare definitivamente i debiti contratti con la banca per rilevare la sua attività, una passione per la quale lotta con tenacia. Lo stesso direttore della filiale locale dell SWP, la banca creditrice nei confronti di Marie, si presenta alla fattoria della donna per esigere il pagamento immediato dei debiti.

L’uomo si chiama Philip Sturzenegger ed è risoluto nei modi, all’inizio piuttosto bruschi, alla fine la donna è sì oberata dai pagamenti, ma è comunque sempre sul filo del pagamento, quindi non è una debitrice senza speranza. Ha solamente bisogno che anche il direttore di filiale creda in lei e nella sua volontà, nella qualità dei suoi prodotti, nell’amore per il suo lavoro. In ogni caso il direttore Philip Sturzenegger non accetta nessuna giustificazione, davvero un uomo senza cuore, l’abbandona minacciandola di un pignoramento nel breve periodo se non salderà il debito sino all’ultimo centesimo. Il destino però è alla finestra e osserva bene la scena. Proprio nel momento in cui il direttore Philip Sturzenegger abbandona la fattoria di Marie ha un incidente d’automobile che gli provoca un’immediata amnesia.

L’uomo non ricorda più chi è e per quale motivo sia in quella fattoria (Marie l’ha riportato indietro per dare all’uomo soccorso). In quel momento la donna ha un’ispirazione geniale: gli spiega che prima dell’amnesia era sua marito e che con amore tutto tornerà come prima di avere perso la memoria, ma questa convivenza di comodo sarà l’ulteriore inizio di una tragicomica vicenda famigliare.



