Sul piccolo schermo torna un iconico eroe: Zorro, il vendicatore mascherato, con un moderno reboot che di sicuro appassionerà moltissime persone. La serie tv ‘Amore e Vendetta – Zorro‘ andrà in onda su Canale 5 alle 21.20 da stasera, martedì 7 gennaio 2025, e regalerà ai telespettatori non solo dramma e azione ma anche romanticismo. La fiction è prodotta da Secuoya Studios e Amazon MGM Studios ed è ambientata nella California del 1834, gli episodi saranno dieci.

Leopardi Il poeta dell'infinito, anticipazioni puntata 7 gennaio 2025/ Fanny e Ranieri, il triangolo amoroso

Il noto difensore del ‘Pueblo de Los Ángeles’ con la sua maschera, il mantello nero e la sua scintillante spada farà incuriosire non poco i telespettatori con le sue intriganti vicende. Come al solito il suo obiettivo sarà quello di concentrarsi sul conflitto tra le diverse potenze coloniali e la lotta dei più deboli per ottenere giustizia. Naturalmente non mancherà nemmeno il suo iconico grido di battaglia: “Vámonos Adelante!”

Anticipazioni Endless Love, puntata 8 gennaio 2025/ Kemal stupirà Nihan, le farà la proposta di matrimonio

Anticipazioni Amore e Vendetta – Zorro 7 gennaio 2025: in onda i primi tre episodi su Canale 5

Nei panni di Zorro l’attore Miguel Bernardeau, noto soprattutto per aver fatto parte del cast della serie tv ‘Elite’. Non sono molti i dettagli emersi su Amore e Vendetta – Zorro, le anticipazioni però fanno sapere che martedì 7 gennaio 2025 verranno trasmesse su Canale 5 le prime tre puntate della serie tv. Cosa succederà? La California sarà contesa tra russi, messicani, americani, francesi e spagnoli, tante saranno le tensioni geopolitiche e a pagarne le conseguenze saranno i più deboli. Di chi si tratta? Dei nativi, dei messicani lavoratori e degli immigrati.

Anticipazioni Goldrake U su Rai 2/ Trama, quante puntate sono e quando vanno in onda le prossime

In un contesto così difficile si farà spazio un eroe chiamato Don Diego de la Vega, conosciuto anche come Zorro, si tratta del figlio di un proprietario terriero benestante. L’uomo fa credere a tutti di essere interessato solo alla bella vita ma tiene nascosta la sua vera identità dietro la maschera di Zorro. Sin da giovane è stato addestrato per combattere con la sua spada contro i potenti in difesa degli oppressi insieme al suo più fedele alleato, il purosangue Tornado.