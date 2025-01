Amore e vendetta – Zorro: il ritorno di Diego in California

Oggi, martedì 14 gennaio 2025, in prima serata, va in onda la seconda puntata di Amore e Vendetta – Zorro, la serie spagnola che racconta le gesta e le vicende personali di Don Diego, figlio di Don Alejandro De la Vega che, dopo la morte del padre, torna in California per gestire gli affari di famiglia. Nella seconda puntata, Diego continuerà a difendere le popolazioni oppresse e a cercare la verità sulla morte del padre, ma cos’è successo nella prima puntata durante la quale sono stati trasmessi ben tre episodi?

Nel primo episodio, Don Alejandro De la Vega e Zorro perdono la vita in circostanze misteriose durante un agguato. La morte di Don Alejandro costringe il figlio Diego a tornare in California per occuparsi degli affari di famiglia. A sorpresa, però, scopre di essere stato scelto per raccogliere l’eredità di Zorro e, nonostante la responsabilità sia grande, decide di portare avanti l’investitura ricevuta. Nonostante i dubbi, decide così di restare in California per cercare la verità sulla morte del padre.

Amore e vendetta – Zorro: un grave pericolo per Diego

Nella prima puntata di Amore e vendetta, dopo la scelta di restare in California per scoprire tutta la verità sulla morte del padre, Diego viene preso in ostaggio durante una rapina al Banco dei Pegni insieme a Lolita. Ad evitare il peggio è l’intervento di Nah-Lin, ma nonostante tutto si sia risolto per il meglio, Diego non è ancora sicuro di voler raccogliere l’eredità di Zorro.

La situazione, però, cambia in breve tempo. Oltre ad indagare sulla morte del padre, Zorro comincia ad intervenire per difendere le popolazioni oppresse dal governatore e dai rancheros. La situazione, però, è più grave del previsto e un’esplosione in una miniera di carbone mette in grave pericolo Zorro.

