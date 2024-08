I soliti ignoti, diretto da Mario Monicelli

Sabato 31 agosto 2024, verrà trasmesso, nel pomeriggio di Rai 3, alle ore 15, un classico della commedia italiana del 1958, diretto dal grande Mario Monicelli: I soliti ignoti. Il film è caratterizzato da un cast stellare che include Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Totò e Claudia Cardinale ed è considerato uno dei capolavori del cinema italiano.

La colonna sonora, composta da Piero Umiliani, aggiunge un tocco inconfondibile alla pellicola, con motivi jazz che diventano parte integrante della narrazione. Uno dei pezzi presenti in questo film, Crepuscolo sul mare, è presente nel film Ocean’s Twelve. Monicelli, maestro della commedia all’italiana, dirige con maestria un film che mescola abilmente umorismo, dramma e critica sociale.

La trama del film I soliti ignoti: colpo gobbo al Monte di Pietà

Ne I soliti ignoti siamo Roma, dove due ladri maldestri di quartiere Cosimo e il vecchio bolognese, che porta il soprannome di Capannelle, stanno cercando di rubare un’automobile: sono totalmente incapaci e ogni volta vengono arrestati. Cosimo va in prigione mentre Capannelle riesce a scappare.

Nella permanenza a Regina Coeli, Cosimo carpisce informazioni per poter effettuare una clamorosa rapina al Monte di Pietà. Così incontra Capannelle e lo invita a trovare quanto prima la cosiddetta “pecora”, ovvero qualcuno di incensurato che si assuma la colpa del tentativo di furto al posto suo.

Capannelle, con l’aiuto di altri personaggi loschi che dovrebbero far parte del colpo previsto, la trova in un pugile molto scarso conosciuto come Peppe “Er pantera”. Questo viene convinto a giocare il proprio ruolo con la promessa di essere ricompensato con una bella somma. Lo stratagemma però non funziona, il commissario non si fa irretire e così decide di mettere in galera Peppe senza ovviamente fare uscire Cosimo.

In carcere Peppe riesce ad avere informazioni importanti sul colpo da farsi e così, dopo essere uscito, diventa lui stesso la mente organizzatrice della rapina. Insieme a lui ci saranno anche Capannelle, Mario, Tiberio, e Michele. Insieme andranno a trovare ad un “grande esperto” di rapine alle cassaforti, Dante Cruciani, per avere consigli utili su come aprire quella in questione.

Dante darà loro anche una serie di strumenti che dovrebbero essere utili sia per entrare al Monte di Pietà sia per l’apertura della stessa cassaforte. Per una serie di intoppi rocamboleschi e per l’incapacità dei cinque ladri, il colpo non andrà mai a segno…