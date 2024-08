Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini, chi fa parte del cast?

Sabato 31 agosto, andrà in onda, in prima serata su Italia 1 alle ore 21:20, il film fantasy Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini. Si tratta di un lavoro del 2010 diretto da Chris Columbus, regista di Harry Potter e la pietra filosofale e Harry Potter e la camera dei segreti. Basato sul primo libro della popolare serie di Rick Riordan, il film vede come protagonista il giovane Logan Lerman nei panni di Percy Jackson, con Alexandra Daddario, Brandon T. Jackson, e Pierce Brosnan nel cast.

C'era una volta il West, Rai 3/ 1° Film della Trilogia del Tempo di Sergio Leone, oggi sabato 31 agosto 2024

La colonna sonora è stata composta da Christophe Beck, che ha collaborato con Columbus anche in Mamma ho perso l’aereo.

La trama del film Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini, un ripasso della mitologia greca

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini segue le vicende di Percy Jackson, un adolescente che scopre di essere un semidio, figlio di Poseidone, il dio del mare. Dopo essere stato accusato di aver rubato il fulmine di Zeus, Percy si ritrova coinvolto in una missione per recuperare la potente arma e prevenire una guerra tra gli dèi dell’Olimpo. Accompagnato dai suoi amici Grover (Brandon T. Jackson), un satiro, e Annabeth (Alexandra Daddario), figlia di Atena, Percy attraversa il paese per raggiungere l’ingresso dell’Oltretomba, situato a Hollywood.

I soliti ignoti, Rai 3/ Trama e cast del capolavoro di Monicelli, oggi sabato 31 agosto 2024

Lungo il percorso, affronta creature mitologiche e rivela il suo vero potenziale. Alla fine, scopre il vero colpevole del furto e riesce a restituire il fulmine, ristabilendo la pace tra gli dèi. Il film termina con Percy che torna al Campo Mezzosangue, il luogo di addestramento per i semidei, preparandosi per nuove avventure.

Durante il viaggio, Percy, insieme ai suoi amici Grover e Annabeth, affronta numerose sfide che attingono direttamente alla mitologia greca. Incontrano creature mitologiche come il Minotauro, Medusa, e l’Idra, e visitano luoghi magici e pericolosi, come il Giardino delle Esperidi e l’Ade, situato sotto Los Angeles. Lungo il percorso, Percy impara a padroneggiare i suoi poteri, che includono il controllo dell’acqua, e scopre di avere una connessione profonda con il mare.

Air Force One, Rete 4/ Trama e cast del cult con Harrison Ford e Gary Oldman, oggi venerdì 30 agosto 2024

Il climax del film si svolge a New York, sull’Empire State Building, che funge da ingresso segreto all’Olimpo, situato “sopra” la città. Qui, Percy affronta il vero colpevole dietro il furto del fulmine e riesce a risolvere il conflitto, dimostrando il suo coraggio e la sua lealtà. Il film si chiude con Percy che ritorna al Campo Mezzosangue, dove accetta il suo destino di semidio e si prepara a nuove avventure, suggerendo che le sue sfide sono solo all’inizio.