C’era una volta il West, diretto da Sergio Leone

Dopo aver trasmesso la Trilogia del dollaro, Rai 3 propone per la prima serata di sabato 31 agosto, alle ore 20:30, il classico del 1968 C’era una volta il West, il capolavoro diretto da Sergio Leone, con la colonna sonora indimenticabile composta da Ennio Morricone. Il film ha una durata imponente di 2 ore 55 minuti, la stessa lunghezza de Il buono, il brutto, il cattivo. Il film inaugura la Trilogia del Tempo, a cui faranno seguito Giù la testa (1971) e C’era una volta in America (1984).

Il film vede protagonisti Henry Fonda, Jason Robards, Charles Bronson e Claudia Cardinale, tutti attori di grande calibro. Fonda, solitamente interprete di ruoli da “buono”, si trasforma qui in un villain spietato, mentre Bronson, noto per il suo ruolo ne I magnifici sette, incarna il misterioso vendicatore. Leone, famoso per il suo stile registico, crea un’epopea western che ha influenzato il genere a livello mondiale.

La trama del film C’era una volta il West: il passaggio all’era moderna

C’era una volta il West si sviluppa attorno a un conflitto per il controllo della terra, un tema ricorrente nel genere western. Il film inizia con una scena iconica, in cui tre sicari attendono l’arrivo di un treno in una stazione deserta. Ad attenderli c’è un uomo di poche parole, noto solo come Armonica (Charles Bronson), che subito si rivela letale. Nel frattempo, Jill McBain (Claudia Cardinale) arriva da New Orleans per ricongiungersi con il nuovo marito, un ricco proprietario terriero che ha comprato un pezzo di terra strategico per il passaggio della ferrovia.

Tuttavia, al suo arrivo, Jill scopre che la famiglia è stata massacrata, e i sospetti ricadono su Frank (Henry Fonda), un killer a pagamento al soldo di Morton, un barone delle ferrovie. La vicenda si snoda tra tradimenti, vendette e alleanze improbabili, con Armonica e Cheyenne (Jason Robards), un bandito dal cuore d’oro, che si uniscono a Jill per sconfiggere Frank e impedire la sua ascesa al potere.

La narrazione culmina in un drammatico duello tra Armonica e Frank, dove si scopre che Armonica è in realtà il fratello di un uomo che Frank ha torturato e ucciso anni prima, lasciando Armonica con un trauma indelebile. Dopo aver ucciso Frank, Armonica e Cheyenne aiutano Jill a stabilirsi a Sweetwater e la nuova stazione ferroviaria viene costruita, segnalando l’inevitabile avanzata della civiltà e la fine dell’era del selvaggio West. Il film si chiude con Armonica che si allontana, mentre Jill rimane a guardare i lavoratori costruire il futuro della città.