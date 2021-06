Amori Cristiano Malgioglio/ Dal fidanzato di Dublino a quello turco: “Il nome? Non..”

L’amore ha sempre fatto parte della vita di Cristiano Malgioglio il quale, tuttavia, ha sempre protetto la propria vita privata. Nelle ultime interviste, tuttavia, il paroliere ha aperto il proprio cuore parlando anche delle storie che ha avuto. Malgioglio ha vissuto un’importante storia d’amore con un ragazzo di Dublino. A svelarlo fu proprio il paroliere che, in una vecchia intervista rilasciata a Verissimo, raccontò di un amore importante con Michael. Un amore che, oggi, è finito. Tuttavia, nella vita di Malgioglio, sarebbe poi arrivato un nuovo amore, precisamente un ragazzo turco che avrebbe travolto il paroliere. L’incontro avvenne in Germania dove Malgioglio si trovava in compagnia di alcuni amici. Mentre andava alla ricerca di uno yogurt in un supermercato, si scontrò con quello che sarebbe diventato il suo nuovo amore e che, all’epoca dell’incontro, aveva 23 anni.

Cristiano Malgioglio e il fidanzato turco: “E’ bello come il sole”

Cristiano Malgioglio è tra gli ospiti dell’ultima puntata di Domenica In in onda oggi, domenica 27 giugno. Nel corso dell’intervista rilasciata all’amica Mara Venier, parlerà anche d’amore? In una vecchia intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, Malgioglio, parlando del fidanzato turco, diceva: “Ho una relazione da due anni con un ragazzo di 38 che vive a Istanbul. È bello come il sole, adoro tutto di lui, soprattutto i denti, che sono bianchi come spicchi d’aglio [esita e ride, ndr]… diciamo mandorle, va’. Non dico il nome per non mettere a repentaglio la sua vita privata: vive in un Paese dove ci sono regole da rispettare. Quando vado a trovarlo si impressiona perché mi guardano tutti. Istanbul è una città pazzesca, ma non potrei viverci, non riesco a imparare il turco”.

