Amos Bocelli, figlio Andrea Bocelli/ Legame speciale con il papà e il fratello Matteo

Amos Bocelli è il primogenito di Andrea Bocelli, nato, come il fratello Matteo, dal primo matrimonio dell’artista con Enrica Cenzatti. Cresciuto in un ambiente musicale, si dedica allo studio del pianoforte. Nonostante la passione per la musica, non trascura gli studi universitari iscrivendosi Ingegneria Aerospaziale. Dopo il conseguimento della laurea, ha scelto di specializzarsi un Master in Ingegneria aeronautica/ingegneria aerospaziale scegliendo, di fatto, una strada diversa da quella artistica intrapresa da papà Andrea e dal fratello Matteo.

E’ membro del consiglio di amministrazione di Almud Edizioni musicali e di Fondazione Andrea Bocelli. Amante dei cani, è una persona riservata anche se, chi lo conosce, lo descrive come un ragazzo allegro e sociale. Della sua vita privata, però, non si sa assolutamente niente.

Il rapporto si Amos Bocelli con il padre e il fratello Matteo

Amos Bocelli ha un rapporto speciale con papà Andrea che, orgoglioso del figlio e della vita che sta costruendo, qualche anno fa, gli ha scritto una lettera speciale esprimendogli tutto il suo amore. “Con te la mia vita è cambiata. Quando avevo tra le braccia quel bimbo appena nato avevo subito capito la sua vita valeva molto più della mia”, ha scritto il tenore mostrando il lato più tenero di un padre innamorato. “Quando ti ho conosciuto, sollevandoti al petto, piano piano, per paura di farti male, in quell’istante ho capito che la mia vita era di colpo cambiata e che la vita di quel bimbo appena nato, che tenevo tra le braccia, già valeva più della mia stessa vita. Da allora è iniziata per me la professione più delicata e complessa, cui un uomo possa aspirare: quella di padre“, ha aggiunto il tenore in una lettera speciale.

Amos, inoltre, ha un legame speciale anche con il fratello Matteo che, invece, ha scelto di seguire la strada della musica esattamente come il padre. Tra le foto pubblicate da Amos sul proprio profilo Instagram spicca proprio una foto dei fratelli Bocelli in tutto il loro splendore.

