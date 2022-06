Matteo Bocelli/ Nuovi progetti, amore, successi e il rapporto col padre Andrea

Matteo Bocelli, il rapporto col padre Andrea e nuovi progetti

Matteo Bocelli è il figlio di Andrea Bocelli ma proprio come il padre è prima di tutto un cantante. Matteo sarà uno degli ospiti di “Una voce per Padre Pio”, programma condotto da Mara Venier su Rai 1, insieme ad altri ospiti e cantanti che partecipano anche per la gioia comune di fare beneficenza e mandare un messaggio di speranza in un momento delicato caratterizzato dalla guerra in Ucraina e dalla pandemia.

Matteo ha 24 anni ed è il figlio di Andrea Bocelli e l’ex moglie Enrica Cezzati. Su suo padre Matteo aveva dichiarato: “Il nostro è un rapporto molto positivo, condividiamo anche molte passioni. E’ stato un genitore sempre molto vicino ai figli, ci ha trasmesso determinati valori e lo ringrazio molto per questo”. Padre e figlio nel 2019 avevano anche duettato sul palco dell’Ariston di Sanremo. Sul padre aveva anche detto che non smette di dargli consigli, uno di questi è: “Salva l’oro nel regno dell’idea, perché chi ha l’oro in testa ha il mondo in tasca”. Matteo e il padre Andrea hanno un’altra cosa in comune oltre alla passione per la musica, ovvero la carriera internazionale.

Matteo Bocelli, una carriera di successo e l’amore

Prima di diventare un cantante, Matteo Bocelli era andato all’estero e aveva fatto esperienza come modello, collaborando anche con personalità importanti del mondo americano come Jennifer Lopez, Katy Perry e Bella Hadid. Aveva studiato in un conservatorio di Lucca, poi è volato in America dove ha debuttato anche come cantante. A 21 anni ha firmato un contratto con la Capitol Records, etichetta discografica di molti grandi artisti, tra cui proprio Katy Perry e Jennifer Lopez.

Dopo aver portato sul palcoscenico brani in inglese come: Fall on me, Solo, Close…Matteo si è cimentato in un brano in italiano: “Dimmi” con la collaborazione di Mahmood. Sul pezzo in italiano, il cantante aveva dichiarato: “E’ un inno d’amore, finalmente mi trovo a cantare una ballata. L’aspettavo tanto perché mi sono sempre definito un’anima molto romantica”. Riguardo alla sua vita sentimentale, si era vociferato di un presunto flirt con l’ex Miss Italia Carolina Stramare, tuttavia la storia d’amore tra i due era stata smentita proprio dai diretti interessati e attualmente non è noto se il cantante abbia una relazione o meno.

