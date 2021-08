Amrabat al Napoli?/ Calciomercato news, duello con l’Atalanta per il mediano viola

CALCIOMERCATO NEWS, SOFYAN AMRABAT AL NAPOLI

Gli azzurri potrebbero presto aggiungere un nuovo centrocampista all’organico se effettivamente aumenteranno le chances di vedere Sofyan Amrabat al Napoli da qui alla chiusura del calciomercato estivo. Stando alle indiscrezioni più recenti, il marocchino nato in Olanda sarebbe finito nel mirino non solo dei partenopei ma anche dell’Atalanta che sarebbe interessata ad aggiudicarselo dopo l’operazione per pubalgia. Il venticinquenne Amrabat potrebbe inoltre trovare poco spazio alla Fiorentina, dove è attualmente sotto contratto fino al giugno del 2024, a causa del modulo scelto da mister Vincenzo Italiano. Il 4-3-3 non sarebbe infatti l’opzione migliore per sfruttare le sue caratteristiche senza dimenticare che i viola sembrano essere molto vicini ad aggiudicarsi Lucas Torreira dall’Arsenal.

CALCIOMERCATO NEWS, CONCORRENZA DELL’ATALANTA

La possibilità che l’approdo di Sofyan Amrabat al Napoli possa concretizzarsi realmente sarà verificata nel corso di questa settimana di calciomercato. Nella passata stagione Amrabat è stato in grado di collezionare 33 presenze in totale fra campionato e Coppa Italia con la maglia della Fiorentina disputando complessivamente 2684 minuti. Intanto gli azzurri valutano pure le ultime operazioni in uscita e devono sempre fare i conti con il tormentone legato al rinnovo del contratto del capitano Lorenzo Insigne.

