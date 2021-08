CALCIOMERCATO NAPOLI/ Azzurri sulle tracce di Amrabat. Pjanic e Messias…

CALCIOMERCATO NAPOLI, AMRABAT NEL MIRINO

Il Napoli ha bisogno di sistemare l’organico a centrocampo entro la chiusura del calciomercato estivo avendo perso Bakayoko, tornato al Chelsea dopo il prestito, ed ora anche Piotr Zielinski, infortunatosi nella gara di ieri. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio, i partenopei avrebbero messo nel mirino Sofyan Amrabat, di proprietà della Fiorentina con cui il contratto scadrà nel giugno del 2024. Già accostato con insistenza all’Atalanta e cercato dallo stesso Napoli prima dell’approdo in Toscana, ma il patron Commisso non sarebbe convinto nel lasciar partire il marocchino. Le parti dovrebbero continuare a dialogare nel corso dei prossimi giorni ma il calciatore dovrebbe comunque avere una valutazione non inferiore ai 15 milioni di euro, secondo quanto indicato dal portale Transfermarkt.

Pjanic al Napoli?/ Calciomercato news, concorrenza di Fiorentina e Juventus per lui

CALCIOMERCATO NAPOLI, PJANIC E MESSIAS

Sempre nell’ottica di migliorare il centrocampo, il Napoli ha in mente anche altri due nomi per questi giorni finali della sessione di calciomercato. Stiamo parlando di Miralem Pjanic del Barcellona e Junior Messias del Crotone, rispettivamente cercati pure da Fiorentina e Juventus il primo, dal Milan il secondo. Interpellato nel corso di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte, il Caporedattore Centrale Responsabile del TGR RAI della Campania Antonello Perillo ha parlato del bosniaco spiegando: “Si era parlato anche di Miralem Pjanic: lui sì che sarebbe un colpo straordinario. Difficile prenderlo, perché guadagna tantissimo; però sarebbe un acquisto davvero super e che mi piacerebbe vedere in maglia azzurra. Fabian Ruiz? Ieri non c’era, non ce la faceva proprio. Complimenti a Gianluca Gaetano. Anche Luca Palmieri è bravo, gli darei fiducia. Il Napoli ha dei giovani di buona qualità, dobbiamo fare di necessità virtù.”

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Olivera proposto dal Getafe, i nomi per il centrocampoPjanic al Napoli?/ Calciomercato news, non solo Juve e Fiorentina grazie a Spalletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA