Amy Macdonald/ La scozzese di “This is the life” al “Concerto di Natale 2in Vaticano”

Amy Macdonald è una delle protagoniste internazionali di Concerto di Natale 2020 in Vaticano. La cantante scozzese è diventata famosa nel 2008 quando con la sua This Is The Life è volata in cima delle classifiche dei singoli più ascoltati e venduti di tantissimi paesi del mondo, Italia compresa. Al tempo aveva solo 21 anni ed era appena entrata nel mondo della musica con il suo primo contratto discografico e l’album d’esordio. Dopo il suo debutto esplosivo l’artista si è concentrata su un genere che spazia dal folk-rock al country, con echi di The Cranberries e di Suzanne Vega. Nella sua carriera ha pubblicato 5 album.

L’ultimo è uscito durante questa pandemia, esattamente il 30 ottobre con il titolo di The Human Demands e tante nuove melodie orecchiabili e arrangiamenti interessanti. Amy Macdonald, ormai 33enne, nelle interviste dichiara di avere scritto le sue ultime canzoni prima dell’arrivo del Covid e anzi di aver subito un rallentamento a causa della situazione pandemica.

Amy Macdonald al Concerto di Natale 2020 in Vaticano

Per quanto riguarda la paura di invecchiare Amy Macdonald sostiene che sia ancora troppo presto, pur essendo nel giro da ormai tanti anni sa che il suo nome resterà per sempre legato al mondo della musica. La sua idea è che in questo mondo invecchiare per una donna sia ancora più difficile perché l’industria discografica sembra pretendere sempre l’eterna giovinezza ma che la crescita fa parte del bagaglio di ogni artista e del suo percorso. La sfida più grande attualmente pensa sia la pandemia e provare a non farsi buttare giù, tentare sempre di costruire nuovi programmi e tentare di realizzarli. Sa che il periodo è complesso, anche lei per settimane non è riuscita a lavorare non potendo accedere al suo studio ma sa anche di essere tra quella fetta di persone privilegiate. Amy Macdonald ha voluto rilasciare questo nuovo album anche per i suoi fans, con i quali è sempre in contatto via social e perché il mondo ha sempre bisogno di musica, soprattutto in un momento come questo. Per quanto riguarda la sua sfera privata non ci sono novità nella vita della cantante: è stata impegnata con Steve Lovell nel 2008 ma si è poi legata sentimentalmente a Richard Foster, che ha spostato nel 2018 e con cui condivide tuttora la sua vita.



