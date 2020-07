ANA MENA CON ROCCO HUNT, “A UN PASSO DALLA LUNA”/ Nuova hit “sintonia bellissima!”

Ana Mena, l’artista spagnola da centinaia di milioni di stream all’attivo si è resa disponibile, in questa estate ricca di hit, per affiancare Rocco Hunt in “A un passo dalla luna”, in uscita oggi. “Ci siamo incontrati e tra di noi è nata una bella sintonia”, ha spiegato il cantante campano rispetto al duetto con la giovane star internazionale. Il brano dal sapore ovviamente estivo e super ballabile è stato prodotto da Zef e scritto dal poeta urbano con Federica Abbate. E’ la narrazione di una estate “ritrovata” dopo lunghi mesi di quarantena. Ed in merito, come riferisce anche Sorrisi.com, spiega Hunt: “È un pezzo che unisce mondi bellissimi: il ritmo della bachata con il suo sapore prettamente caraibico contaminato dal sapore della canzone italiana e dalla melodia napoletana. Il brano vede insieme Italia e Spagna strizzando l’occhio al mondo latino in una chiave nuova e moderna che farà ballare e divertire tutti!”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

NUOVA HIT “ERA IL MOMENTO GIUSTO”

In piena estate non possono mancare le molteplici hit estive che puntano a diventare il tormentone della stagione calda. A scendere in campo è anche Rocco Hunt che per l’occasione dà vita ad una attesa ed a quanto pare fortunata collaborazione internazionale al fianco di Ana Mena, giovane cantante ed artista spagnola. Il nuovo singolo che li vede da oggi 3 luglio protagonisti si intitola “A un passo dalla luna” ed ovviamente rientra tra i brani destinati a farci ballare durante questa calda estate. “Con questa canzone speriamo di portarvi un po’ di serenità, dopo questi mesi così difficili. Fatela diventare la colonna sonora della vostra estate”, ha scritto Rocco Hunt sulla sua pagina Instagram presentando la nuova canzone con Ana Mena. Anche quest’ultima ha espresso tutto il suo entusiasmo sul suo profilo, dove in queste ore ha annunciato l’uscita del brano invitando tutti ad ascoltarlo. Sarà davvero il nuovo tormentone dell’estate 2020? Ancora troppo presto per decretarlo, ma il brano ha tutti i presupposti per regalare un po’ di spensieratezza, proprio come annunciato da Rocco Hunt e stando ai primi commenti sembra proprio aver centrato nel segno: “E’ una bomba!”.

ANA MENA, CON ROCCO HUNT IN “A UN PASSO DALLA LUNA”: LA NUOVA HIT

La vera novità del brano di Rocco Hunt, “A un passo dalla luna” è proprio lei, Ana Mena, già conosciuta sul palco dell’Ariston lo scorso febbraio, quando duettò con Riki durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo nella serata delle cover. Adesso è tempo di nuova collaborazione, ed è stato proprio Rocco Pagliarulo – vero nome di Rocco Hunt – spiegare da dove nasce questo attesissimo featuring: “Io e Ana Mena ci scrivevamo da anni e alla fine siamo riusciti a trovare il momento giusto per poter realizzare questa canzone insieme”, ha dichiarato, come riporta SkyTg24. In merito al brano che si candida a diventare un vero e proprio tormentone, affonda le sue radici, come molti altri in uscita in questo periodo proprio nel lockdown. Il ritorno dell’estate assume ora il sapore della rinascita: “Nel brano si parla di una ragazza che finalmente può ballare, libera, all’uscita di un locale. Un ritorno a tutte quelle cose che ci sono state vietate”, spiega l’artista di Salerno. Ma con Ana Mena non c’è solo una collaborazione professionale ma anche una bella amicizia: “Ci siamo divertiti a parlare delle similitudini tra dialetto spagnolo e italiano. Abbiamo anche confrontato dei termini molti simili tra le due lingue, per scoprire quanto sia rimasto degli ispanici nell’immaginario napoletano e, in generale, campano”.





