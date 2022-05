Ana Paula Guedes, chi è la fidanzata di Ignazio Boschetto/ “Siamo molto innamorati”

Ana Paula Guedes è una ballerina di origine brasiliana di 27 anni, conosciuta in Italia soprattutto per essere la fidanzata di Ignazio Boschetto, uno dei tre componenti de Il Volo. Il suo percorso artistico è iniziato quando la ragazza era ancora molto piccola fino a prendere parte ad alcune trasmissioni televisive come Danca dos Famosos, la versione brasiliana di Ballando con le stelle di cui fa parte come professionista.

La ballerina e il cantante sembrano essersi conosciuti durante il periodo della pandemia. A raccontare i retroscena della sua relazione era stato proprio il membro de Il Volo durante un intervista a Verissimo quando il cantante aveva parlato alla presentatrice di amore: “Sono in un momento della mia vita in cui sto benissimo”.

Ignazio Boschetto e Ana Paula Guedes, un amore nato a distanza

Ignazio Boschetto durante l’intervista concessa a Silvia Toffanin aveva raccontato come ha conosciuto Ana Paula Guedes: ” Siamo stati otto mesi a scambiarci dei messaggi, a sentirci e a videochiamarci. Poi alla prima opportunità sono andato in Brasile a incontrarla e da lì e stato bello, perchè ci siamo conosciuti pian piano”.

Sui profili social di entrambi non ci sono molte foto di loro due assieme, anche se dalle poche pubblicate appare come i due abbiano un rapporto molto intenso e siano innamorati l’uno dell’altra. Il cantante ha ammesso come non conosca al cento per cento la ragazza ma: “Siamo molto innamorati, ed è bello vivere le cose così”.

