ANAFIBJ/ A Montichiari il convegno “La selezione olistica della vacca da latte”

Tra gli eventi che ANAFIBJ (Associazione Nazionale Allevatori della razza Frisona, Bruna e Jersey italiana) sta organizzando a Montichiari dal 5 al 7 novembre, la 69a Mostra Nazionale di razza Frisona, la 10a Mostra Nazionale di razza Jersey, il 9° Open Junior Show, avrà grande risalto anche il Convegno tecnico, che solitamente si organizzava in occasione del Dairy Show.

“La selezione olistica della vacca da latte” è il titolo scelto per questo convegno che giunge in un momento in cui le singole realtà della filiera produttiva (Allevatori, Associazioni, Consorzi di Tutela, GDO, ecc.) si esprimono al meglio in condivisione e interagendo per un obiettivo comune che è la selezione.

Il programma di Venerdì, 5 novembre, alle 9.30 presso la Sala Convegni Mario Pedini, prevede interventi mirati a tale scopo: le risorse finanziare, i nuovi bisogni dei consumatori, la raccolta e la disponibilità dei dati in stalla, il benessere animale, la definizione di nuovi obiettivi di selezione, i vari punti di vista della filiera per arrivare agli indici e i servizi sulla selezione olistica della vacca da latte.

Il Convegno, pertanto, rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti ed attuali della Fiera di Montichiari in un momento dove la selezione genomica è protagonista del miglioramento genetico animale sempre più aperto e condiviso e che necessariamente deve saper coinvolgere tutti gli attori della filiera zootecnica ed agro-alimentare, dalle Associazioni allevatori ai consumatori, dai Consorzi di tutela alla GDO, dalle Istituzioni pubbliche del settore primario a quelle della Sanità con giornalisti ed opinion leader della comunicazione.

