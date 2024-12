Siamo arrivati oggi al primissimo passo di queste lunghe e sempre amatissime festività natalizie – ovviamente l’Immacolata concezione – e siamo certi che moltissimi tra voi lettori si staranno chiedendo se da qualche parte nelle nostre belle città ci sia dei supermercati aperti per fare una spesa dell’ultimissimo minuto alla ricerca di questo o quell’altro ingrediente, magari dopo esservi completamente dimenticati dell’arrivo della festività ed aver procrastinato fino all’ultimo il momento della spesa. La risposta – purtroppo – non è scontata perché come ogni anno sono stati i singoli supermercati a decidere se rimanere aperti o chiusi nel corso della giornata festiva, peraltro resa ancora più difficile dal fatto che oggi – 8 dicembre 2024 – è anche una domenica.

Prima di darvi una piccola panoramica dei supermercati aperti per l’Immacolata, guardando soprattutto alle grandi e grandissime catene diffuse in Italia, vi ricordiamo che per la vostra caccia all’ingrediente mancante potrete affidarvi a due strumenti fondamentali: da un lato Google (e soprattutto l’app Maps) e i siti ufficiali delle varie catene che vi forniranno sicuramente delle informazioni precise ed attendibili; dall’altro il cellulare che state stringendo tra le mani, utile per un rapido colpo di telefono al punto vendita di vostro interesse per verificarne direttamente l’apertura.

L’elenco dei supermercati aperti oggi per l’Immacolata: tutte le info sulle principali catene italiane

Fermo restando che seguendo uno dei due consigli che vi abbiamo appena lasciato difficilmente incapperete in errore, possiamo addentrarci ora nella scoperta di ciò che sappiamo sui supermercati che saranno aperti nella giornata di oggi, partendo dal precisare che in linea di massima (salvo alcune eccezioni che vedremo a breve) i punti vendita delle catene osserveranno tutti lo stesso orario in ognuna delle nostre belle città.

Tra gli shop aperti per l’Immacolata possiamo dirvi per certo che le catene Esselunga, Coop, Conad, Lidl, Eurospin, Bennet ed MD saranno tendenzialmente tutti aperti con il consueto orario continuato dalla mattina alla sera (grosso modo dalle 8/8:30 fino alle 20/20:30); mentre al contempo catene come Il Gigante, Penny, Unes, Famila e Carrefour osserveranno orari differenti per ogni città con alcuni negozi aperti tutto il giorno, altri completamente chiusi ed alcuni aperti solo mezza giornata (quasi sempre la mattina), con la sola catena Pam che pare aver dato indicazione di tenere chiusi tutti i punti vendita italiani.

