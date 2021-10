Anastasia Podeschi de Il Collegio 6, chi è?/ “Cercheranno di spegnermi, non ci riusciranno”

Chi è Anastasia Podeschi, concorrente Il Collegio 6

Anastasia Podeschi sarà un’altra protagonista de Il Collegio nel Convitto Regina Margherita di Anagni (in provincia di Frosinone). Anastasia ha sedici anni e viene da Santarcangelo di Romagna (RN) e si presenta nel video del backstory del programma come una ragazza decisa: esordisce dicendo che odia la noia e che le piace litigare – se viene provocata, è capace di mettere al suo posto l’altra persona. Il video di presentazione continua con la descrizione di sé stessa da parte di Anastasia Podeschi: si rietene una ragazza testarda, permalosa, schietta, sincera. Per queste sue caratteristiche, secondo Anastasia, la gente la soffre poco; inoltre, ribadisce che litigare con le persone le piace abbastanza e la diverte molto. Nel video sono presenti anche i suoi genitori: la madre la presenta come una ragazza dal carattere tosto e abbastanza difficile, con molti tratti spigolosi anche se è una ragazza allegra ed estroversa. Riprendendo gli argomenti con cui ha esordito a Il Collegio 6, Anastasia Podeschi ci ricorda che odia la noia e che quando vede una situazione piatta, cerca di smuoverla e renderla movimentata. E’ iperattiva, deve muoversi e fare qualcosa costantemente e, per questo, ovviamente, odia la monotonia.

Anastasia Podeschi, la sua opinione sempre presente

Anastasia Podeschi vuole sempre far sentire e far valere la sua opinione e, ammette, le piace far cambiare quella altrui. Dichiara, infine, che se al Collegio cercheranno di calmarla, di spegnarla, di certo non ci riusciranno tanto facilmente, anzi. Anche la Podeschi è presente sui social: su Instagram ha un profilo aperto che conta più di 7.068 follower ma solo due post con diverse stories in evidenza. Su TikTok, la piattaforma cinese divenuta famosa soprattutto durante il periodo della quarantena, la Podeschi ha un profilo di 1009 follower con più di 3707 di mi piace. Non ha nessuna biografia sul suo profilo e ci sono solo due video presenti sul suo profilo che hanno un numero discreto di visualizzazioni (soprattutto l’ultimo video in quanto contiene il suo video di presentazione).

Video, la presentazione di Anastasia Podeschi per Il Collegio 6



