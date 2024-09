Storie italiane è tornato stamane sul caso della scomparsa di Anastasia Ronchi, la sorella di Micol, sparita dal 3 settembre scorso da Viareggio. Nelle ultime ore sono arrivate diverse segnalazioni circa il fatto che la ragazza sia tornata nella nota cittadina toscana, ma il cellulare della 16enne ha agganciato una cella anche a Milano, di conseguenza il padre si trova in Lombardia, in attesa di novità.

La mamma di Anastasia Ronchi, Alina, ha spiegato: “Qui le persone dicono che non vedono mia figlia da due settimane”, e dallo stesso lasso di tempo è sparito anche un 42enne tossicodipendente di cui Anastasia Ronchi si è infatuata: “Lui aveva dei soldi con se ma poi i soldi finiscono, e deve quindi trovarli per vivere e per drogarsi”.

ANASTASIA RONCHI, PARSI: “CON I GIOVANI C’E’ UN DISCORSO DA FARE…”

Maria Rita Parsi, aggiunge: “C’è tutto un discorso da fare, questa ragazza deve essere aiutata”, ricordando come la stessa Anastasia Ronchi fosse già sparita diversi mesi fa. Massimo Lugli aggiunge: “Questi ragazzi puoi metterli in una comunità ma non sempre funziona, io vedo una solida famiglia alle sue spalle, e forse l’amore può salvarla”. Di nuovo Maria Rita Parsi: “Con questo allontanamento Anastasia attira l’attenzione su di se”.

Per Eleonora Daniele si tratta di un classico caso in cui le cattive compagnie vanno ad incidere in maniera negativa e Samantha De Grenet aggiunge: “Io ho un figlio di 18 anni, quindi poco cambia. Quando accadono queste cose le prime domande che ci facciamo noi genitori è dove abbiamo sbagliato. Si può provare ovviamente con l’amore, è il primo passo, ma poi bisogna adottare delle maniere forti, è brutto da dire, ma se tu a 16 anni non hai gli strumenti per capire cosa sia il bene o il male, io sulla retta via ti ci devo mettere”.

ANASTASIA RONCHI, LA MAMMA: “HA SCELTO LUI NON ME…”

Il professor Martinotti sembra appoggiare la tesi della De Grenet: “Serve il dialogo da una parte ma anche il limite, se si va oltre c’è una comunità terapeutica. Ascolto, amore e affetto, ma dall’altra parte un limite molto chiaro, se no non riesci ad agire sul cambiamento di una persona”. Eleonora Daniele, in chiusura di servizio, ha mandato in onda una foto di Anastasia Ronchi, facendo un appello a chiunque la veda, per poi rivolgersi alla mamma: “Noi siamo sempre qui”.

La mamma ha chiosato: “Anastasia Ronchi dice che ama me e questo signore, ma mi ha detto che se deve scegliere sceglie lui, lei non riesce a toglierlo dal suo cuore, lui è molto capace di parlare, molto intelligente, usa le parole giuste con le donne”. Anastasia Ronchi sembra quindi quasi plagiata da quest’uomo, ricordiamo tossicodipendente. La 16enne prende dei medicinali che al momento non ha con se: la speranza è che possa tornare quanto prima a casa, visto che i genitori sono in apprensione.