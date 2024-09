E’ scomparsa di nuovo Anastasia Ronchi (sorella di Micol Ronchi, influencer), una ragazza di 16 anni sparita da Viareggio un anno fa, che è di nuovo scomparsa dallo scorso 3 settembre. I genitori non hanno notizie dalla stessa appunto da due settimane e sembra che si sia infatuata di un uomo tossicodipendente e senza fissa dimora. “Vorrei ringraziare tutti gli spettatori della trasmissione Storie Italiane che ci hanno aiutato a dicembre 2023 a trovare nostra figlia Anastasia”, le parole della mamma riferendosi alle segnalazioni dei telespettatori.

“Fate un lavoro grandissimo e importantissimo”, ha aggiunto la donna “Regalate la speranza a persone disperate”. Quindi la donna ha spiegato che il 3 settembre si era svegliata e Anastasia non vi era più in casa: “Lei ultimamente usciva presto di mattina quindi non ci ho fatto più caso”, ma evidentemente la ragazza non è più rientrata in casa. “Alle 13:20 mi ha chiamato Anastasia dicendo che avrebbe voluto raggiungermi a Milano”, ha detto invece il papà.

SCOMPARSA ANASTASIA RONCHI, IL PADRE: “ERA A LAMBRATE MA ORA…”

“Poi alle 15:30 non si è fatta sentire, dicendo che aveva un problema al telefono, allora mi si sono alzate le antenne, allora ho avvisato le autorità e poi ho presentato formale denuncia presso i carabinieri. Il telefonino di Anastasia si trova a Milano, in zona Lambrate, quindi vuol dire che quando mi ha chiamato era già a Milano”.

Il papà di Anastasia Ronchi ha proseguito: “Lei è innamorata persa di un ragazzo pericoloso, un uomo di 42 anni tossicodipendente all’ultimo stadio, di una sporcizia indecorosa, senza fissa dimora e questo dà la dimensione del problema. Ho segnalato ai carabinieri questa ipotesi anche perchè questo personaggio è da domenica 1 che non si vede più a Viareggio”. Dove si trova quindi Anastasia Ronchi? “Le reali informazioni – prosegue il padre – ce le danno tutte in zona, quindi è rientrata a Viareggio anche se al momento attuale risulta ancora scomparsa, ma le segnalazioni ce le danno tutte in questa zona”.

SCOMPARSA ANASTASIA RONCHI, IL PADRE: “GIÀ L’ANNO SCORSO…”

In studio gli opinionisti sottolineano i molteplici casi di scomparsa di minorenni per la solitudine, ma proprio il fatto che si tratti di una giovane di minore età dovrebbe far scattare di più le autorità. In ogni caso il 42enne di cui sopra è stato denunciato

“Già l’anno scorso – spiega il padre di Anastasia Ronchi – ma non è successo niente. Il riavvicinamento è nato due o tre mesi fa, noi volevamo andarcene da Viareggio ma nel contempo volevamo che terminasse la scuola. Inizialmente ha rispettato alcune regole che le avevamo dato e poi dopo la situazione è crollata. Questo signore è tossicodipendente all’ultimo stadio, nel senso che il prossimo stadio è la morte. Non si trova da nessuna parte, i carabinieri mi hanno riferito che non è reperibile da domenica uno, l’ha completamente plagiata, è vergognoso”.