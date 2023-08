Anastasiia Pokreshchuk, modella con le guance più grandi al mondo/ Anni di chirurgia e filler

Anastasiia Pokreshchuk è un’influencer dell’est Europa, precisamente dell’Ucraina, che è considerata la donna con le “guance più grandi del mondo”. A seguito di una serie di interventi estetici la 34enne modella ha ottenuto appunto degli zigomi decisamente sporgenti, facendole ottenere il riconoscimento di cui sopra, così come si legge sul sito di Leggo. Numerosissimi gli interventi di Anastasia sul suo corpo, fra chirurgia estetica e filler, e nel contempo sono stati anche svariati gli euro investiti, ma alla fine la modella e influencer ha ottenuto il suo obiettivo, quello di apparire come desiderava anche se decisamente poco naturale.

In ogni caso non è ancora finito qui, visto che Anastasiia ha annunciato l’intenzione di non fermarsi, mostrando le sue trasformazioni al mondo intero tramite la sua pagina ufficiale Instagram. Sul suo profilo ha condiviso una serie di foto, fra cui quella in cui aveva 18 anni, e la più recente, di qualche giorno fa, appunto a 34 anni. Sembrano due persone completamente differenti ma in realtà è sempre Anastasiia dopo anni di interventi. Molti sono stati i commenti sotto al post e la maggior parte di chi osserva ha fatto notare come da giovane fosse bellissima, prima di finire sotto l’intervento del bisturi. «Prima eri bella, ma ordinaria. Una delle tante. Oggi invece sei splendida e unica nel tuo genere», ha scritto un utente.

ANASTASIIA POKRESHCHUK: “NON CI FACCIO PIÙ CASO ALL’ODIo…”

Ma per lo più si tratta di commenti che non condividono l‘esagerata trasformazione di Anastasiia Pokreshchuk: «Mio Dio! Ma cosa hai combinato?» o «Eri molto bella, ora sei un mostro», ma anche chi scrive «L’importante è che sia contenta lei», ed in effetti è l’unica cosa che conta anche se la ragazza appare senza dubbio un po’ eccessiva. «So che a molti non piaccio per il mio aspetto.

“Tantissime persone mi giudicano sia dal vivo con sguardi colmi di disprezzo, sia sui social con commenti cattivi. Ma io mi piaccio così. Ho lottato e sofferto per diventare così e non permetterò a nessuno di ostacolare la mia trasformazione e il mio essere felice con il mio corpo”, ha commentato la modella ucraina parlando con il Daily Star.

