Soleil Sorge: “Per anni ho fatto filler alle labbra…”/ La scelta che spiazza

Soleil Sorge registra una rivelazione, via social: l’addio ai ritocchini

Può dirsi una tra i personaggi e le personalità vip, scoperti nella TV made in Italy, più influenti del momento, e, intanto, Soleil Sorge svela di aver ceduto alla tentazione di ricorrere a qualche ritocchino estetico. Dopo aver riscosso il successo mediatico a Miss Italia, avviando tra le esperienze la partecipazione a Miss Italia, Uomini e donne, passando per L’isola dei famosi, fino al Grande fratello vip 6, dove diventava protagonista di un triangolo amoroso con i promessi sposi, Alex Belli e Delia Duran, Soleil Sorge torna a raccontarsi. Per l’occasione la modella svela la svolta nella sua vita, che coinvolge l’aspetto fisico.

E l’occasione che l’ex gieffina ha per tornare a raccontarsi é una storia che lei condivide con il popolo del web, tra le Instagram stories.

Il messaggio di body-positivity

“E ciao, oggi voglio raccontarvi una storia di successo nella mia autostima- fa sapere nella confidenza condivisa con gli internauti, riattivatasi tra le Instagram stories dalla rivelazione inaspettata, la bionda italo-americana, che quindi svela di aver voluto aggiungere volume alle labbra in passato -. Per anni ho fatto filler alle labbra in quanto volevo perfezionare alcuni dettagli…”.

La confidenza condivisa attraverso il re dei social, da parte di Soleil Sorge, poi, prosegue con ulteriori particolari, che chiariscono la svolta nella vita dell’italo-americana: “Oggi, mi guardavo allo specchio, e mi sono chiesta se magari, dopo 6 anni di lavoro fossi riuscita a conquistare anche questa “accettazione” personale -prosegue la confessione della modella -. E sono super happy perché sono andata a fare la ialuronidasi da @bclinic per rimuovere l’acido ialuronico e riportare le mie labbra al naturale”.

Ed é così, quindi, che Soleil Sorge conferma di aver dato un taglio ai ritocchini estetici alle sue labbra: “devo dire che mi sento molto meglio – conclude l’ex gieffina, tra le righe del messaggio all’insegna di body-positivity-. È stato un lavoro di anni ma abbiamo conquistato anche questa”.

