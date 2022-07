ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2022/ Attesa per la Bce

PIAZZA AFFARI PROVA A RISALIRE

Gli occhi degli investitori oggi saranno rivolti alla Bce, che comunicherà alle 14:15 le decisioni di politica monetaria del Consiglio direttivo. Alle 14:45 ci sarà la conferenza stampa di Christine Lagarde. In mattinata alle 8:45 conosceremo l’indice di fiducia delle imprese francesi relativo al mese di luglio. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, mentre alle 16:00 toccherà al Leading indicator di giugno. Da Wall Street sono attese le trimestrali di At&T e Philip Morris, mentre a Piazza Affari quelle di Autostrade Meridionali, Clabo, Covivio e Labomar.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,6% a 21.348. Sul listino principale si è messa in luce Stm con un +2,2%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche Diasorin (+1,5%), Moncler (+0,5%) e Telecom Italia (+0,8%). Italgas ha fatto peggio di tutti con un -4,2%. Superiori ai due punti e mezzo percentuali anche i ribassi di per (-2,9%), Generali (-2,9%), Intesa Sanpaolo (-3,5%), Saipem (-3,9%) e Unicredit (-2,8%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 220 punti base.

