ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 18 LUGLIO 2022/ Nuova settimana al via

A PIAZZA AFFARI STACCA IL DIVIDENDO ENEL

Sono pochi i dati macroeconomici rilevanti in diffusione in questa prima giornata della settimana. Alle 10:00 l’Istat renderà noti il saldo della bilancia commerciale e l’indice dei prezzi all’importazione relativi al mese di maggio. Alle 16:00 dagli Usa arriverà l’Indice NAHB di luglio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a un anno. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Bank of America a Goldman Sachs, mentre a Piazza Affari quelle di Fope e Sourcesense. Inoltre, staccano il dividendo Enel, Gas Plus e Iren.

CRISI DI GOVERNO/ Da Londra, Parigi e Btp l'ultimo avviso all'Italia di Draghi

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,84% a 20.993 punti. Sul listino principale si è messa in luce Interpump con un +5,6%. Superiori ai due punti e mezzo percentuali anche i rialzi di Enel (+3,4%), Exor (+3,3%), Hera (+3,2%), Iveco (+5,6%), Pirelli (+5,6%), Poste Italiane (+2,5%) e Stm (+3,31%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -29,9%. Hanno terminato la seduta in rosso anche Campari (-1,1%), Mediobanca (-0,1%), Moncler (-0,3%) e Telecom Italia (-3,4%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sopra i 223 punti base.

CRISI DI GOVERNO & SPREAD/ Il suicidio dell'Italia alla vigilia di una partita cruciale

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 15 LUGLIO 2022/ Chiusura a +1,84%

© RIPRODUZIONE RISERVATA